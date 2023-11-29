ВСУ нанесли удар во время совещания россиян на Херсонщине: погибли "топ-чиновники", — ЦНС (фото)

Под российским флагом теперь в стене образовалась дыра. Данные для атаки собрали местные партизаны и "неравнодушные" жители села.

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Украинские силы обороны ударили по оккупантам в Херсонской области, когда те "совещались" в здании ЦПАУ. Об этом 29 ноября сообщили в Центре национального сопротивления.

По данным ЦНС, 28 ноября во временно оккупированном селе Юбилейное в Херсонской области проходило совещание российских оккупантов. В этот момент по месту их собрания нанесли удар.

Село Юбилейное на карте боевых действий Фото: Deep State

В центре подчеркнули, что данные для атаки войско получило от членов подполья и "неравнодушных местных жителей".

"В результате успешных действий известно о пяти погибших высокопоставленных чиновниках", — отчитались в ЦНС.

Фото с места событий Фото: Центр национального сопротивления Фото с места событий Фото: Центр национального сопротивления

На обнародованных фото видно, что удар был нанесен по зданию Центра предоставления административных услуг (ЦПАУ). Часть здания обгорела, а под вражеским флагом образовалась дыра. Автомобили, которые были запаркованы поблизости, превратились в металлолом.

Фото с места событий Фото: Центр национального сопротивления Фото с места событий Фото: Центр национального сопротивления

Напомним, вблизи временно оккупированного Мелитополя произошла перестрелка между местными партизанами и "кадыровцами". Пока вражеские бойцы ожидали подмоги, их "Нива" взорвалась.

Ранее, 10 ноября в Мариуполе взорвалась машина. Подполье взяло ответственность за инцидент на себя. В городском совете заявили, что неординарное "поздравление" было адресовано работнику оккупационной полиции.

Военный эксперт Роман Свитан заявил, что российские оккупанты готовятся к очередному "жесту доброй воли" — отходу на Херсонщине.