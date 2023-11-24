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Военный Фокус Российско-украинская война

"Жест доброй воли": ВС РФ готовятся к отходу из двух городов на юге, – эксперт (карта)

ситуация на южном участке фронта, херсонская область, запорожская область, токмак, Алешки
Фото: Ведомости | Линии обороны ВС РФ

По словам Романа Свитана, ВС РФ могут вывести свои войска с левобережья Херсонской области. Спланированный отход войск в заранее подготовленные укрепрайоны – это наиболее приемлемый вариант для россиян.

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Россияне готовятся к возможному "жесту доброй воли" – отходу с левого берега Днепра. Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан в интервью изданию "Главред".

По словам эксперта, такой план у оккупантов предусмотрен давно, судя по тому, что они построили линии обороны с севера на юг. Такое расположение оборонительных сооружений должно обеспечить прикрытие отступающих войск в сторону Крымского полуострова.

"Определенные действия, предусмотренные протоколами безопасности, россияне уже выполняют. Например, из Алешек и Токмака они эвакуируют ближе к Крыму представителей оккупационных властей, коллаборантов и их семьи. Также вывозят архивы. Видно, что мероприятия проходят в рамках заранее согласованных планов", – рассказал Роман Свитан.

ситуация на южном участке фронта, херсонская область, Алешки Fullscreen
Карта боевых действий. Алешки. 24 ноября
ситуация на южном участке фронта, запорожская область, токмак Fullscreen
Карта боевых действий. Токмак. 24 ноября

По словам полковника, это может свидетельствовать о том, что россияне готовятся уйти с левобережья Херсонской области, но будет ли реализован этот сценарий, зависит от нескольких факторов, один и которых – достаточное количество сил и оружия у ВСУ.

"Если у нас будет хватать резервов и мы начнем продвижение, противник уйдет. Резервов у РФ уже нет – они все уже на фронте и выполняют боевые задачи. Вывод любого подразделения из боя приведет лишь к его ослаблению, поскольку в таком случае военные уже не смогут выполнять свои задачи на другом участке. Это приведет к оголению линии фронта и станет губительным для противника", – подчеркивает Свитан.

Военный эксперт также отметил, что спланированный отход боевых частей на заранее подготовленные оборонительные позиции – это наиболее приемлемый вариант для россиян.

"Они могут отойти на подготовленные позиции третьей линии обороны, которая проходит от Скадовска до Новой Каховки. Кроме того, у них есть еще один рубеж вблизи переходов в Крым – возле Перекопа и Чонгара. Там российские войска тоже построили серьезную линию обороны. А если они решат уйти еще и с Запорожского фронта, уже готова линия обороны из Донецка в Мариуполь за линией Донецк-Волноваха-Мариуполь. Это аналог линии Суровикина, которую россияне соорудили от позиций на Запорожье до Донецка", – пояснил Роман Свитан.

Напомним, ВСУ почти в Алешках и планируют прорвать оборону ВС РФ. Согласно отчету аналитиков ISW, бойцам ВСУ осталось пройти около 4-5 км до оккупированных Алешек на левом берегу Днепра. Опасаясь этого, россияне перебросили на юг людей из резерва.

Ранее Фокус писал, что в оккупированном Токмаке враг захватывает жилье с отоплением для расселения ВС РФ. По данным украинского подполья, местные коммунальщики предоставляют списки тех квартир, где владельцы не проживают, но сами квартиры имеют отопление. Именно в такое жилье заселяют личный состав врага.