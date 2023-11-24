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Воєнний фокус Російсько-українська війна

"Жест доброї волі": ЗС РФ готуються до відходу з двох міст на півдні, — експерт (карта)

ситуація на південній ділянці фронту, херсонська область, запорізька область, токмак, Олешки
Фото: Ведомости | Лінії оборони ЗС РФ

За словами Романа Свитана, ЗС РФ можуть вивести свої війська з лівобережжя Херсонської області. Спланований відхід військ у заздалегідь підготовлені укріпрайони — це найбільш прийнятний варіант для росіян.

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Росіяни готуються до можливого "жесту доброї волі" — відходу з лівого берега Дніпра. Про це розповів військовий експерт, полковник запасу Роман Світан в інтерв'ю виданню "Главред".

За словами експерта, такий план в окупантів передбачений давно, судячи з того, що вони побудували лінії оборони з півночі на південь. Таке розташування оборонних споруд має забезпечити прикриття військ, що відступають у бік Кримського півострова.

"Певні дії, передбачені протоколами безпеки, росіяни вже виконують. Наприклад, з Олешок і Токмака вони евакуюють ближче до Криму представників окупаційної влади, колаборантів та їхні родини. Також вивозять архіви. Видно, що заходи відбуваються в рамках заздалегідь узгоджених планів", — розповів Роман Світан.

ситуація на південній ділянці фронту, херсонська область, Олешки Fullscreen
Карта бойових дій. Олешки. 24 листопада
ситуація на південній ділянці фронту, запорізька область, токмак Fullscreen
Карта бойових дій. Токмак. 24 листопада

За словами полковника, це може свідчити про те, що росіяни готуються піти з лівобережжя Херсонської області, але чи буде реалізовано цей сценарій, залежить від кількох чинників, один із яких — достатня кількість сил і зброї у ЗСУ.

"Якщо у нас буде вистачати резервів і ми почнемо просування, противник піде. Резервів у РФ уже немає — вони всі вже на фронті і виконують бойові завдання. Виведення будь-якого підрозділу з бою призведе лише до його ослаблення, оскільки в такому разі військові вже не зможуть виконувати свої завдання на іншій ділянці. Це призведе до оголення лінії фронту і стане згубним для противника", — підкреслює Світан.

Військовий експерт також зазначив, що спланований відхід бойових частин на заздалегідь підготовлені оборонні позиції — це найбільш прийнятний варіант для росіян.

"Вони можуть відійти на підготовлені позиції третьої лінії оборони, яка проходить від Скадовська до Нової Каховки. Крім того, у них є ще один рубіж поблизу переходів до Криму — біля Перекопу і Чонгара. Там російські війська теж побудували серйозну лінію оборони. А якщо вони вирішать піти ще й із Запорізького фронту, вже готова лінія оборони з Донецька до Маріуполя за лінією Донецьк-Волноваха-Маріуполь. Це аналог лінії Суровікіна, яку росіяни спорудили від позицій на Запоріжжі до Донецька", — пояснив Роман Світан.

Нагадаємо, ЗСУ майже в Олешках і планують прорвати оборону ЗС РФ. Згідно зі звітом аналітиків ISW, бійцям ЗСУ залишилося пройти близько 4-5 км до окупованих Олешок на лівому березі Дніпра. Побоюючись цього, росіяни перекинули на південь людей із резерву.

Раніше Фокус писав, що в окупованому Токмаку ворог захоплює житло з опаленням для розселення ЗС РФ. За даними українського підпілля, місцеві комунальники надають списки тих квартир, де власники не проживають, але самі квартири мають опалення. Саме в таке житло заселяють особовий склад ворога.