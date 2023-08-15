"Жест доброї волі": росіяни готові піти з окупованої частини Херсонської області, — ОВА

За словами речника обласної адміністрації Олександра Толоконнікова, ворог бачить, що в нього нічого із запланованого не виходить і постійно тисне на населення, щоб люди отримували російські паспорти.

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Речник Херсонської ОВА Олександр Толоконніков в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив, що російські військові на тимчасово окупованій частині Херсонської області вже давно думають про "жест доброї волі".

За його словами, настрої окупантів і навіть їхні розмови свідчать про те, що вони готові піти з Херсонщини.

"Настрої окупантів це підтверджують. Вони бачать, що нічого в них не виходить з того, що вони запланували. І вже давно планують зробити жест доброї волі. Тому що за нашими повідомленнями, люди навіть чують від них розмови "коли ми вже звідси підемо, зачекалися". Це кажуть самі окупанти", – зазначив Толоконніков.

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Які настрої у населення на окупованій частині Херсонської області

Також він додав, що українці на окупованих територіях Херсонщини дуже сильно чекають звільнення.

"Люди тримаються. І звичайно, перш за все, всі чекають повернення української влади на українську територію, чекають на ЗСУ", – наголосив речник Херсонської ОВА. При цьому він додав, що росіяни постійно проводять рейди у домівках людей та шукають тих, хто підтримує та чекає на ЗСУ.

За словами Толоконнікова, під час окупації ворог постійно тисне на населення, щоб люди отримували російські паспорти. Вони обмежують населення у соцвиплатах, у наданні медичного забезпечення (без паспорта РФ хворі на діабет не можуть отримати інсулін), люди не можуть оформити дітей у дитячий садочок чи школу. Якщо людина влаштовується на роботу за українським паспортом, то сплачує 30% податків з заробітної плати як іноземець.

Олександр Толоконніков припускає, що за допомогою тиску росіяни будуть змушувати людей взяти участь у псевдовиборах, які призначені на 10 вересня.

Нагадаємо, 14 серпня повідомлялося, що Сили оборони знищили пів роти ЗС РФ на лівобережжі Херсонщини. За частиною російських загарбників в районі села Козачі Лагері приїхала евакуація, якій також не пощастило потрапити під вогонь. Не ліквідовані Силами оборони окупанти здалися у полон.

Раніше, 8 серпня, російські провоєнні блогери повідомляли про закріплення Сил оборони на лівому березі Херсонської області. Зокрема, йшлося про те, що захисники зайняли село Козачі Лагері та прорвали першу лінію оборони ЗС РФ.