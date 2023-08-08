"Дуже погана тенденція": пропагандисти повідомляють про просування ЗСУ на Херсонщині (карта)

За непідтвердженими даними, Сили оборони звільнили село Козачі Лагері на Херсонщині і просунулися вперед. Генштаб ЗСУ, зі свого боку, у зведенні від 8 серпня не повідомляв щодо вдалого контрнаступу на цьому напрямку.

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Російські окупанти заходилися перекидати на Запорізькій напрямок підрозділи з Херсонщини. Таке рішення російського командування викликало нерозуміння в окремих Z-пабліках, оскільки за їхніми словами, ЗСУ мають успіхи у Херсонській області. Про це 8 серпня пишуть у телеграм-каналі "Тринадцятий".

"Противник успішно закріпився на нашому березі Дніпра, і зайняв населений пункт Козачі Лагері, і навіть уже прорвав першу лінію нашої оборони в тому районі, яка здебільшого складається з мобілізованих, а також ворог просунувся на 800 метрів углиб. Це дуже погана тенденція", — йдеться в повідомленні.

У щоденному ранковому зведенні 8 серпня Генштабу ЗСУ про просування Сил оборони на Херсонщині не повідомлялося

"На Херсонському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Зміївки, Томариного та Одрадокам’янки Херсонської області. Артилерійських обстрілів ворога зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Ольгівка, Садове, Придніпровське, Республіканець, Херсон та Кізомис. Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що Сили оборони на Запорізькому напрямку наблизилися до 2-ї лінії оборони в районі Роботиного, Оріхова, Старомайорського.

Раніше повідомлялося, що ЗС РФ на Куп'янському напрямку захопили село Новоселівське. Зі слів захисників, ЗС РФ в районі Куп'янська підтягнули сили і почали атакувати невеликими групами.