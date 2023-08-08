"Очень плохая тенденция": пропагандисты сообщают о продвижении ВСУ на Херсонщине (карта)

По неподтвержденным данным, Силы обороны освободили село Казачьи Лагери на Херсонщине и продвинулись вперед. Генштаб ВСУ, в свою очередь, в сводке от 8 августа не сообщал об удачном контрнаступлении на этом направлении.

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Российские оккупанты принялись перебрасывать на Запорожской направление подразделения с Херсонщины. Такое решение российского командования вызвало непонимание в отдельных Z-пабликах, поскольку по их словам, ВСУ имеют успехи в Херсонской области. Об этом 8 августа пишут в телеграмм-канале "Тринадцатый".

"Противник успешно закрепился на нашем берегу Днепра, и занял населенный пункт Казачьи Лагери, и даже уже прорвал первую линию нашей обороны в том районе, которая в основном состоит из мобилизованных, а так же враг, продвинулся на 800 метров вглубь. Это очень плохая тенденция", — говорится в сообщении.

В ежедневной утренней сводке 8 августа Генштаба ВСУ о продвижении Сил обороны на Херсонщине не сообщалось

"На Херсонском направлении противник нанес авиационные удары в районах Змиевки, Томарино и Одрадокаменки Херсонской области. Артиллерийским обстрелам врага подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Ольговка, Садовое, Приднепровское, Республиканец, Херсон и Кизомыс. В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы", — говорится в сообщении.

Напомним, что Силы обороны на Запорожском направлении приблизились ко 2-й линии обороны в районе Роботино, Орехова, Старомайорского.

Ранее сообщалось, что ВС РФ на Купянском направлении захватили село Новоселовское. По словам защитников, ВС РФ в районе Купянска подтянули силы и начали атаковать небольшими группами.