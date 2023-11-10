"Поздравили оккупационную полицию": в Мариуполе партизаны взорвали машину силовика (видео)

Во временно оккупированном городе взорвалась и задымила машина. По словам советника мэра Петра Андрющенко, она принадлежала одному из сотрудников оккупационного корпуса.

Related video

10 ноября в Мариуполе прогремел взрыв и начал подниматься густой серый дым. Соответствующими кадрами поделились в местном телеграмм-канале.

"На Кирова взорвалась машина", — отметили авторы контента.

Диверсия в Мариуполе — позиция подполья

Ответственность за инцидент в Мариуполе взяли на себя местные партизаны. Позже в группе "Мариуполь Сопротивление" опровергли информацию, что взрыв произошел на площади Кирова.

"Если это "кирово", как пытаются написать россияне, то мы батальон Хмельницкого, ага", — говорится в публикации.

Карта, опубликованная партизанами Мариуполя Фото: Маріуполь. Спротив

Мариупольские партизаны посоветовали россиянам "стараться лучше" и оставили ссылку на настоящую геолокацию места, где взорвалась машина.

Диверсия в Мариуполе — позиция украинской власти

Подрыв машины одного из полицейских оккупационного корпуса уже подтвердил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Последний ли это сюрприз на сегодня — увидим. Наконец-то хорошие новости из города", — написал он.

Чиновник пообещал, что детали инцидента будут обнародованы позже. Также на событие отреагировали в городском совете. Там заявили, что подрыв машины — это "поздравление" от партизан, адресованное оккупационной полиции.

Стоит отметить, что 10 ноября в России отмечают День милиции.

Напомним, по данным росСМИ, на КПП в Белгородской области исчезла 18-летняя украинка. Девушка должна была пересечь границу с Украиной, но ее не пропустили, а позже она перестала выходить на связь.

10 ноября ГУР провело успешную операцию в Крыму, в результате которой были поражены корабли Черноморского флота РФ. Сообщается, что на борту судов были экипаж и бронированная техника.