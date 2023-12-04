Нічний кошмар ЗС РФ: дрон "Баба Яга" закидає окупантів гранатами на лівому березі Дніпра (відео)

Безпілотний бомбардувальник обладнаний інфрачервоною камерою, що дає йому змогу, користуючись нестачею систем РЕБ в окупантів, знищувати їхню техніку.

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Український гексакоптер Vampire, який російські військові прозвали "Баба Яга", допоміг Збройним силам України продовжити контрнаступ у районі Кринок Херсонської області. Про це йдеться в матеріалі Forbes, опублікованому в неділю, 3 грудня.

Безпілотник Vampire — це важкий вітчизняний дрон з інфрачервоною камерою і можливістю встановлення боєголовки вагою 15 кілограмів. Гексакоптер у районі Кринок українські військові застосовують у темну пору доби: у такий спосіб "Баба Яга" приходить на зміну легким FPV-дронам, які атакують окупантів удень.

Дещо раніше в інтернеті було навіть опубліковано відео з наслідками "роботи" гексакоптера Vampire: російський військовий показав, як дрон вразив дві військові машини. Неподалік розбитої техніки також лежала бойова частина від реактивної гранати, якою "Баба Яга" атакувала техніку противника.

У важкого безпілотного бомбардувальника є і свої недоліки: він доволі галасливий, що й заважає непомітно підлітати до наміченої цілі. До того ж Vampire часто заважають вразити свою ціль сплетіння гілок дерев. Попри це дрон завдає досить відчутних втрат ЗС РФ. Окупанти скаржаться, що "Бабу Ягу" дуже важко "заглушити" засобами РЕБ, які вони мають у своєму розпорядженні: у районі Кринок такої техніки не вистачає.

Зазначимо, що українські морські піхотинці переправилися через Дніпро на півдні Херсонської області та захопили плацдарм на утримуваному Росією лівому березі Дніпра в Кринках шість тижнів тому. За кілька тижнів до цього оператори безпілотників і фахівці з РЕБ працювали для того, щоб створити в цьому квадраті сприятливі умови для бійців. Так, вони встановили радіоперешкоди, щоб заземлити російські безпілотники, а для українських дронів створили умови, що дозволяють працювати цілодобово. Таким чином ЗСУ забезпечили собі перевагу в повітрі над Кринками.

Характеристики дрона Vampire

дальність польоту — 10 км;

дальність зв'язку — 6 км;

висота польоту — 400 м;

швидкість: до 40 км/год із повним навантаженням, 80 км/год без навантаження;

час польоту: 37 хв без навантаження і 23 хвилини з 10 кг ваги.

В умовах бойових дій безпілотник знищує склади, живу силу та машини окупантів. Цей важкий дрон наші пілоти застосовують переважно вночі, щоб бути менш помітними. А вдень — тестують його з новою вибухівкою. Безпілотник працює автономно — оператори вказують координати, дрон летить до цілі, скидає боєприпас, після чого самостійно повертається.

Нагадаємо, дещо раніше ЗСУ показали роботу дронів Vampire під Бахмутом. На опублікованих кадрах було показано роботу операторів дрона підрозділу "CODE 9.2." 92-ї окремої механізованої бригади ім. кошового отамана Івана Сірка в темний час доби на позиціях. Тоді безпілотний бомбардувальник з легкістю вразив броньовану техніку ЗС РФ, скинувши на неї потужні боєприпаси.

Безпілотники-бомбардувальники Vampire вже стали такою проблемою для російської армії, що отримали загрозливе прізвисько серед її військ — "Баба Яга". Російські пропагандистські Telegram-канали свого часу навіть поширювали інформацію про те, що цей український дрон здатний"красти сплячих солдатів", адже він настільки потужний, що нібито спокійно піднімає корисне навантаження, вагою з дорослу людину.