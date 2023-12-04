Ночной кошмар ВС РФ: дрон "Баба Яга" забрасывает оккупантов гранатами на левом берегу Днепра (видео)

Беспилотный бомбардировщик оборудован инфракрасной камерой, что позволяет ему, пользуясь нехваткой систем РЭБ у оккупантов, уничтожать их технику.

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Украинский гексакоптер Vampire, который российские военные прозвали "Баба Яга", помог Вооруженным силам Украины продлить контрнаступление в районе Крынок Херсонской области. Об этом речь идет в материале Forbes, опубликованном в воскресенье, 3 декабря.

Беспилотник Vampire — это тяжелый отечественный дрон с инфракрасной камерой и возможностью установки боеголовки весом 15 килограммов. Гексакоптер в районе Крынок украинские военные применяют в темное время суток: таким образом "Баба Яга" приходит на смену легким FPV-дронам, атакующих оккупантов днем.

Несколько ранее в интернете было даже опубликовано видео с последствиями "работы" гексакоптера Vampire: российский военный показал, как дрон поразил две военные машины. Недалеко от разбитой техники также лежала боевая часть от реактивной гранаты, которой "Баба Яга" атаковала технику противника.

У тяжелого беспилотного бомбардировщика есть и свои недостатки: он довольно шумный, что и мешает незаметно подлетать к намеченной цели. К тому же Vampire часто мешают поразить свою цель сплетение веток деревьев. Несмотря на это дрон наносит довольно ощутимые потери ВС РФ. Оккупанты жалуются, что "Бабу Ягу" очень трудно "заглушить" средствами РЭБ, которыми они располагают: в районе Крынок такой техники не хватает.

Отметим, что украинские морские пехотинцы переправились через Днепр на юге Херсонской области и захватили плацдарм на удерживаемом Россией левом берегу Днепра в Крынках шесть недель назад. За несколько недель до этого операторы беспилотников и специалисты по РЭБ работали для того, чтобы создать в этом квадрате благоприятные условия для бойцов. Так, они установили радиопомехи, чтобы заземлить российские беспилотники, а для украинских дронов создали условия, позволяющие работать круглосуточно. Таким образом ВСУ обеспечили себе превосходство в воздухе над Крынками.

Характеристики дрона Vampire

дальность полета — 10 км;

дальность связи — 6 км;

высота полета — 400 м;

скорость: до 40 км/ч с полной нагрузкой, 80 км/ч без нагрузки;

время полета: 37 мин без нагрузки и 23 минуты с 10 кг веса.

В условиях боевых действий беспилотник уничтожает склады, живую силу и машины оккупантов. Этот тяжелый дрон наши пилоты применяют преимущественно ночью, чтобы быть менее заметными. А днем — тестируют его с новой взрывчаткой. Беспилотник работает автономно — операторы указывают координаты, дрон летит к цели, сбрасывает боеприпас, после чего самостоятельно возвращается.

Напомним, несколько ранее ВСУ показали работу дронов Vampire под Бахмутом. На опубликованных кадрах была показана работа операторов дрона подразделения "CODE 9.2." 92-й отдельной механизированной бригады им. кошевого атамана Ивана Сирко в темное время суток на позициях. Тогда беспилотный бомбардировщик с легкостью поразил бронированную технику ВС РФ, сбросив на нее мощные боеприпасы.

Беспилотники-бомбардировщики Vampire уже стали такой проблемой для российской армии, что получили угрожающее прозвище среди ее войск — "Баба Яга". Российские пропагандистские Telegram-каналы в свое время даже распространяли информацию о том, что этот украинский дрон способен "воровать спящих солдат", так как настолько мощный, что якобы спокойно поднимает полезную нагрузку, весом со взрослого человека.