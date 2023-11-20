ССО скоригували: HIMARS ущент рознесла командно-штабну машину Р-149 АКШ (відео)

Російську окупанти вирішили штабну машину заховати серед цивільних будинків. Оператори 3-го полку ССО зафіксували важливу техніку на Донеччині.

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Високомобільна реактивна система залпового вогню HIMARS знищила російську командно-штабну машину Р-149 АКШ. У Telegram-каналі Сил спеціальних операцій Збройних сил України повідомили подробиці.

Оператори 3-го полку ССО на Донецькому напрямку зафіксували переміщення ворожої техніки. Виявилося, що відповідна штабна машина здійснювала управління своїми підрозділами.

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Замаскувати не вийшло: ЗСУ застосували HIMARS проти російського "града" (відео)

Спецпризначенці вирішили провести додаткові розвідувальні дії. Вогонь з HIMARS бійці вели по штабній техніці окупантів, яку ті вирішили заховати серед цивільних будинків.

"Внаслідок удару машину знищено вщент. Йдемо далі!" – йдеться у дописі.

Застосування HIMARS на фронті в листопаді

HIMARS 16 листопада атакувала російський БпАК ZALA. Аеророзвідники виявили окупантів, які готували до запуску дрон. Після вдалого удару було знищено особовий склад ЗС РФ, їхній транспорт і дрон. Бійці показали, як зафіксували російських окупантів, які готувалися до запуску БпАК. Артилерія завдала влучного удару по ворогу за допомогою HIMARS, унаслідок чого сталося загоряння, а в небо здійнявся густий чорний дим.

ЗСУ 10 листопада підірвали ракетами HIMARS колону техніки РФ на Херсонщині. Російська техніка вишикувалася акуратною колоною на дорозі біля населеного пункту на Херсонщині, свідчить відео Сил оборони. Після цього по ній прилетіли три ракети HIMARS.

3 листопада мелітопольські партизани з HIMARS знищили російський ЗРК С-400. У Запорізькій області українські партизани "відсвяткували" День ракетних військ і артилерії, влучивши в ракетний комплекс окупантів.

Нагадаємо, 20 листопада боєць ЗСУ повідомив подробиці атак росіян на фронті. Військовий Кирило Сазонов наголосив на тому, що окупанти постійно змінюють тактику — періодично влаштовують "м'ясні штурми", а також підсилюють наступи бронетехнікою.