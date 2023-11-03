"Дійсно феєрично": мелітопольські партизани з HIMARS знищили російський ЗРК С-400 (фото)

На Запоріжжі українські партизани "відсвяткували" День ракетних військ і артилерії влучивши по ракетному комплексу окупантів.

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Партизанський загін Мелітополя "Гнила Черешня" під керівництвом Служби безпеки України знищив російський РЛС ЗРК С-400. Про це повідомили члени загону у своєму Телеграм-каналі.

"Це дійсно феєрично, оскільки без КШМ+РЛС цілий дивізіон ПУ – це звичайний металобрухт", — прокоментували свою роботу партизани.

Артилеристи завдали нічного вогневого ураження HIMARS у Пологівському районі Запорізької області.

"Сьогодні вони святкують професійне свято – День ракетних військ і артилерії. Дякуємо, хлопці, за влучність та відданість! Без вас і розвідка не мала б сенсу", — йдеться у повідомленні.

Знищення С-400 "Тріумф": що відомо

Нагадаємо, 4 вересня російські окупанти залишилися без комплексу протиповітряної оборони С-400 "Тріумф" на Бєлгородщині. Це сталося завдяки роботі українських спецслужб.

Також 14 вересня неподалік Євпаторії СБУ та ВМС провели успішну спецоперацію, знищивши "Тріумф", який належав окупантам.

В Оленівці 23 серпня пролунало близько семи вибухів. Пізніше у ГУР повідомили інформацію щодо знищення комплексу С-400 "Тріумф" у Криму.

Нагадаємо, 3 листопада командир роти ударних БпАК "Ахіллес" 92-ї Окремої штурмової бригади ім. Івана Сірка Юрій Федоренко повідомив, що воїни уразили російський зенітний ракетний комплекс "Стріла-10" на Бахмутському напрямку.