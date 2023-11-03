92-а ОШБр знищила російський ЗРК "Стріла" за допомогою FPV-дрона під Бахмутом (відео)

Після вдалого удару БПЛА російський ЗРК "Стріла-10" перестав функціонувати, а в небо здійнявся густий чорний дим.

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Рота ударних БпАК "Ахіллес" 92-ї Окремої штурмової бригади ім. Івана Сірка уразила російський зенітний ракетний комплекс "Стріла-10" на Бахмутському напрямку. Про це повідомив командир роти Юрій Федоренко у своєму Telegram.

"Бахмут: "ахіллесівці" знищили ЗРК "Стріла-10", — сказав Юрій Федоренко.

Він зазначив, що російський зенітний ракетний комплекс "Стріла-10" вдалося знищити за допомогою FPV-дрона. Також українські бійці ліквідували двох російських військових.

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В опублікованому відео видно як український безпілотник рухається до своєї цілі та знищує двох російський військових, які йшли біля своїх позицій. Також бійці показали, як безпілотник уразив російський ЗРК "Стріла-10", після чого стався вибух, а в небо здійнявся густий чорний дим.

ЗРК "Стріла-10": що відомо

Юрій Федоренко наголосив, що цей комплекс призначений для візуального спостереження та знищення повітряних цілей на малих висотах. Мова йде про літаки, гелікоптери, крилаті ракети та безпілотні літальні апарати.

Крім цього, ЗРК "Стріла-10" має озброєння — 4х 3КР 9М37, кулемет — 7.62 мм, екіпаж — три особи. Дальність стрільби ЗРК — до п'яти кілометрів.

"Стріла-10" створений для використання сухопутними військами. Комплекс виявляє повітряні цілі за допомогою оптико-електронної системи та знищує їх за допомогою ракет. Основою "Стрілки-10" є бойова машина на базі МТ-ЛБ з гусеничним шасі. Зверху розташована пускова установка, на якій розміщується чотири зенітні керовані ракети 9М37, така ж кількість зберігається в бойовому відділенні.

ЗРК "Стріла-10" Фото: скрін відео

Нагадаємо, 1 листопада стало відомо про знищення радянського міномета "Васильок". Це вдалося зробити українським бійцям зі зведеної тактичної групи "Адам" разом з підрозділом аеророзвідки "Ангели" за допомогою дронів-камікадзе.

Того ж дня повідомили про те, що РСЗВ HIMARS прямим влучанням уразила російський БПЛА ZALA. Крім цього, точним ударом було ліквідовано екіпаж та установку, яка використовується для наведення дронів "Ланцет" та розвідки.