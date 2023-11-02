ЗСУ знищили систему РЕБ "Леер-2" на Донбасі: як це ускладнить життя окупантам (відео)

Захисники України вистежили комплекс на базі бронеавтомобіля "Тигр-М" за 17 км від лінії фронту і атакували у найвдаліший момент.

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Сили спеціальних операцій Збройних сил України знищили російський комплекс радіоелектронної боротьби "Леер-2" у Донецькій області. Пресслужба командування відзвітувала про успішну операцію на сторінці у Facebook, надавши відео як доказ.

Судячи з кадрів, спершу аеророзвідники з 3-го полку ССО помітили переміщення машини "Леер-2" на фронті та простежили за нею до нової позиції, де окупанти вирішили заховати цінну техніку. Дочекавшись зручного моменту, коли ціль зупинилася на місці, бійці завдали удару по цілі, ймовірно, за допомогою високоточної артилерії або дрона-камікадзе.

"Народна прикмета: якщо ССО зафіксували ворожу техніку, то "жити" їй залишилося недовго", — наголосила пресслужба.

Аналітикам порталу "Мілітарний" вдалося встановити точне місце події — околиці школи в населеному пункті Новолуганське, що розташоване в Донецькій області на захід від Світлодарська. Перед знищенням система "Леер-2" перебувала за 17 км від лінії фронту.

Карта Новолуганського, де ЗСУ знищили машину Леєр-2 Фото: Скриншот

Як пише російський сайт "Военное обозрение", мобільний автоматизований комплекс РЕБ "Леер-2" призначений для проведення радіорозвідки джерел радіовипромінювань, постановки перешкод і придушення електроніки. Він також дозволяє роботу різних радіоелектронних систем і оцінювати електромагнітну обстановку.

Комплекс розгортається на базі бронемобіля "Тигр-М", який забезпечує високу мобільність — швидкість по шосе досягає 140 км/год. Крім того, броня захищає екіпаж "Леєр-2", що складається з двох осіб, від вибухів гранат, а також вогню з автоматичних гвинтівок і кулеметів. Завдяки таким характеристикам систему можна застосовувати досить близько до передової.

"Леєр-2" розробили в російському науково-дослідному інституті "Еталон" (входить до концерну "Вега"). Комплекси надійшли на озброєння російської армії 2017 року, їх постачають військам РЕБ, а також підрозділам повітряно-десантних військ.

Раніше писали, як ЗС РФ можуть застосовувати комплекси "Билина" в Україні. Ця система об'єднує десятки засобів РЕБ, таких як "Леєр-2", в одну систему і автономно запускати їх без участі людини. Завдяки цьому російські війська зможуть швидше реагувати на безпілотники та інші загрози, щоб придушувати їх.