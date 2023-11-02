ВСУ уничтожили систему РЭБ "Леер-2" на Донбассе: как это усложнит жизнь оккупантам (видео)

Защитники Украины выследили комплекс на базе бронеавтомобиля "Тигр-М" в 17 км от линии фронта и атаковали в самый удачный момент.

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Силы специальных операций Вооруженных сил Украины уничтожили российский комплекс радиоэлектронной борьбы "Леер-2" в Донецкой области. Пресс-служба командования отчиталась об успешной операции на странице в Facebook, предоставив видео в качестве доказательства.

Судя по кадрам, сначала аэроразведчики из 3-го полка ССО обнару заметила перемещение машины "Леер-2" на фронте и проследили за ней до новой позиции, где оккупанты решили спрятать ценную технику. Дождавшись удобного момента, когда цель остановилась на месте, бойцы нанесли удар по цели, вероятно, с помощью высокоточной артиллерии или дрона-камикадзе.

"Народная примета: если ССО зафиксировали вражескую технику, то "жить" ей осталось недолго", — подчеркнула пресс-служба.

Аналитикам портала "Милитарный" удалось установить точное место происшествия — окрестности школы в населенном пункте Новолуганское, расположенный в Донецкой области к западу от Светлодарска. Перед уничтожением система "Леер-2" находилась в 17 км от линии фронта.

Карта Новолуганского, где ВСУ уничтожили машину Леер-2 Фото: Скриншот

Как пишет российский сайт "Военное обозрение", мобильный автоматизированный комплекс РЭБ "Леер-2" предназначен для проведения радиоразведки источников радиоизлучений, постановки помех и подавления электроники. Он также позволяет работу различных радиоэлектронных систем и оценивать электромагнитную обстановку.

Комплекс развертывается на базе бронемобиля "Тигр-М", который обеспечивает высокую мобильность — скорость по шоссе достигает 140 км/ч. Кроме того, броня защищает экипаж "Леер-2", состоящий из дву человек, от взрывов гранат, а также огня из автоматических винтовок и пулеметов. Благодаря таким характеристикам систему можно применять довольно близко к передовой.

"Леер-2" разработали в российском научно-исследовательском институте "Эталон" (входит в концерн "Вега"). Комплексы поступили на вооружение российской армии в 2017 году, их поставляют войскам РЭБ, а также подразделениям воздушно-десантных войск.

Ранее писали, как ВС РФ могут применять комплексы "Былина" в Украине. Эта система объединяет десятки средств РЭБ, таких как "Леер-2" в одну систему и автономно запускать их без участия человека. Благодаря этому российские войска смогут быстрее реагировать на беспилотники и другие угрозы, чтобы подавлять их.