Захватчики несут потери: ВСУ уничтожили мобильный РЭБ оккупантов "Леер-2" (видео)

По данным военных, комплекс РЭБ "Леер-2" был обнаружен аэроразведчиками из состава 36-й отдельной бригады морской пехоты.

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На некоторых участках фронта украинские защитники активно проводят контрнаступательные операции и достигают значительных успехов. Свидетельством этого служит недавно опубликованное видео, на котором запечатлено впечатляющее уничтожение мобильного комплекса радиоэлектронной борьбы "Леер-2", принадлежащего оккупантам. Кадры опубликовали в сеть воины 36 ОБрМП.

Благодаря сноровке ВСУ, захватчики продолжают нести немалые потери в технике и в живой силе.

В результате операции, выполненной украинскими артиллеристами, был успешно уничтожен российский мобильный комплекс радиоэлектронной борьбы "Леер-2". Этот комплекс был обнаружен аэроразведчиками из состава 36-й отдельной бригады морской пехоты, которая носит имя контр-адмирала Михаила Билинского.

Что известно про РЭБ "Леер-2"

85Я6 "Леер-2" — российский автоматизированный мобильный комплекс радиотехнический разведки и радиоэлектронной борьбы.

Разработчиками комплекса являются "Военно-промышленная компания" и ВНИИ "Эталон" (входит в концерн "Вега"). Комплекс "Леер-2" установлен на шасси бронеавтомобиля "Тигр-М".

Предназначен для проведения радиоразведки источников радиоизлучений, постановки помех и радиоподавления радиоэлектронных средств противника.

Комплекс может имитировать работу различных РЭС, а также проводить оценку электромагнитной обстановки при проведении мероприятий боевой подготовки.

"Леер-2" способен работать в непосредственной близости от переднего края противника, что существенно повышает его эффективность. После выполнения боевого задания уходит из точки работы в кратчайшие сроки.

Технические характеристики РЭБ "Леер-2"

Экипаж — 2 чел. (водитель и оператор);

Максимальная скорость движения по шоссе — 140 км/час;

Масса — 8 тонн;

Бронезащита — противопульная, противоосколочная.

Напомним, ранее украинские военные точным попаданием уничтожили российский танк из состава 291-го полка 42-й гвардейской мотострелковой дивизии на Запорожском направлении. Судя по фотографиям, двое российских танкистов сгорели заживо после взрыва. Украинский военный журналист Юрий Бутусов, проанализировав снимки, отметил, что на танке был установлен так называемый "мангал" — защита от ракет комплекса Javelin. Система, в случае поражения, осложняет выход из танка. По этой причине спастись удалось только командиру. А наводчик и механик-водитель сгорели заживо.

А 14 июля стало известно о том, что военные контрразведчики СБУ ликвидировали три единицы тяжелой бронетехники, среди которой Т-90М и Т-90. Также были уничтожены наблюдательный комплекс "Муром", противотанковая пушка, расчет FPV-дронов, 4 боевые машины пехоты и 3 бронетранспортера, МТЛБ, зенитная установка, 2 склада боеприпасов и 17 единиц автомобильной техники, а также 3 единицы инженерной техники, 2 БПЛА и прочее.