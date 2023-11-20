"Поля вкриті трупами": боєць ЗСУ повідомив подробиці атак росіян на фронті (відео)

Військовий Кирило Сазонов наголосив на тому, що окупанти постійно змінюють тактику – періодично влаштовують "м'ясні штурми", а також підсилюють наступи бронетехнікою.

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У російських окупантів є ще ресурс для атак, тому штурмів вони не припиняють, але зазнають значних втрат. Подробиці в ефірі телемарафону повідомив Кирило Сазонов, військовослужбовець ЗСУ.

Він розповів, що росіяни застосовують у різний час техніку та авіацію. З його слів, "м'ясні штурми" все ще – не рідкість. Українська розвідка з дронів фіксує у сірій зоні велику кількість загиблих загарбників.

"Поля вже вкладено штабелями трупи загиблих окупантів, але вони лізуть й лізуть, ресурси у них ще є", – пояснив він.

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Сазонов на тому, що українському війську потрібно більше мін та снарядів. Військовий наголосив на тому, що окупанти постійно змінюють тактику – періодично влаштовують "м'ясні штурми" або ж атаки підсилюють бронетехнікою.

"Так, щоб йшла тільки піхота й зовсім не було бронетехніки, такого не має. Обстріли постійно", – додав Сазонов.

Українська артилерія дуже дошкуляє окупантам. Вони вимушені ховати техніку, щоб не втратити її під прицільним вогнем наших захисників.

Ситуація на східному напрямку

Російські війська, як свідчить інформація від аналітиків DeepState, й надалі проводять наступ на різних фронтах, з фокусом на ділянках біля Куп'янська, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки та Кринків. На сході погода погіршилася, почався снігопад, що впливає на перебіг бойових операцій, вимагаючи адаптації до нових умов.

Найбільш напружені точки на фронті біля Лиману Першого та Первомайського на Сватівському напрямку, де ворог завдав часткових ударів. Особливої складності додають так звані "блукаючі окупанти", які губляться в лісі та створюють додаткові проблеми.

Нагадаємо, 20 листопада у Politico розповіли, які системи ППО захищають Київ. За інформацією журналістів, у Києві працюють німецькі системи ближнього радіусу "Гепард", американські "Авенджери" і MIM-23 Hawks, норвезькі NASAMS, німецькі IRIS-t SLM, Patriot PAC-3 зі США і франко-італійський Eurosam SAMP/T.