Відмітили "День ЗСУ": у Донецьку стався приліт по складу палива, — соцмережі (відео)

Щоб дістатись до складу палива для ЗС РФ снаряд здолав близько 20 км. Українські військовослужбовці вказують, що це привітання росіянам на професійне свято ЗСУ.

Related video

Вдень 6 грудня у Донецьку почули вибух, після якого здійнявся дим над південно-східним районом окупованого міста. Жителі населеного пункту бачать чорну хмару, яка здійнялась над можливим місцем прильоту по складу палива ЗС РФ. Про ситуацію на підконтрольній росіянам території написали в Telegam-каналі "Типичный Донецк ".

Важливо

"Ситуація загрозливо критична": оглядач спрогнозував подальші наступи ЗС РФ на Авдіївку (відео)

Перше повідомлення про вибух з'явилося у мережі близько 15 год. Тоді ж опублікували перші відео та світлини, під якими вказується, що подія сталась у Будьонівському районі Донецька.

Офіційно не відомо, куди саме прилетів снаряд невідомого походження. У місцевих пабліках повідомляють, що сталось влучання у склад паливо-мастильних матеріалів російської армії. Крім того, український воїн Павло Петриченко зауважив, що подія — нагадування окупантам про День ЗСУ.

Вибух у Донецьку — деталі

Зазначимо, Будьонівський район Донецька — місцевість на південному сході населеного пункту. До російського вторгнення тут працювало кілька промислових підприємств — ремонтно-механічний завод, завод коксохімічного обладнання, хімічний завод та ін. Орієнтовна відстань до можливих позицій ЗСУ — близько 20 км.

Приліт у Донецьку 6 грудня 2023 року Фото: DeepState

Між тим напередодні стався приліт за кілька кілометрів західніше — біля Кіровського району. Про подію розповіли у Telegram-каналі Сил спецоперацій ЗСУ. Зокрема, вказується, що аеророзвідка виявила склад БК, а біля нього — схованку БМ-21 РСЗВ "Град". Після цього на ворожу точку скинули вибухівку, використавши для цього український БПЛА Perun. Результат зафіксували за допомогою безпілотника: від реактивної установки і боєприпасів нічого не залишилось.

Чим саме дістали до складу пального у Будьонівському районі Донецька, поки що не відомо.

Зазначимо, 1 грудня голова міської військової адміністрації Авдіївки Віталій Барабаш заявив, що росіяни очікують штурму Донецька. Саме тому, припускають, почали активно штурмувати Авдіївку. Починаючи з жовтня, там поклали кілька тисяч осіб живої сили і десятки одиниць техніки. Водночас прильоти по базах ЗС РФ відбувались і раніше. Наприклад, у вересні стались вибухи у будівлях окупаційної адміністрації.

Нагадуємо, бійці ЗСУ опублікували відео, на якому показали момент знешкодження російських штурмовиків за допомогою їхньої ж бронемашини. Тим часом радник мера Маріуполя розповів про бронемашини, які ЗС РФ таємно перекидають на Донбас.