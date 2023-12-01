"Переломний момент": окупанти вже спрогнозували, коли ЗСУ почнуть штурм Донецька (карта)

Очільник Авдіївської МВА Віталій Барабаш розповів, що у Донецьку панує паніка через розмови між бійцями ЗС РФ. Ворожі армійці вже сумніваються, що втримають оборону.

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Російські загарбники готуються до того, що Сили оборони вже взимку почнуть штурмувати тимчасово окупований Донецьк. Про це в ефірі телемарафону 1 грудня заявив начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.

"Вони чекають, що найближчим часом буде якийсь переломний момент і їм все ж не втримати той умовний успіх, який вони мали на Авдіївському напрямку", — сказав він.

Голова МВА розповів, що з Донецька почали масово виїжджати цивільні люди. На цей крок їх наштовхують розмови окупантів про те, що вони можуть не втримати оборону та ризикують зустрітися з ЗСУ під Донецьком ще до весни.

"І люди це бачать — дійсно є паніка", — передав Барабаш.

З його слів таксисти з Харцизька та Макіївки вже відмовляються їхати в Донецьк.

Харцизьк, Макіївка і Донецьк на мапі бойових дій Фото: Deep State

Ситуація на Авдіївському напрямі

Очільник міськадміністрації розповів, що в останні кілька днів тиск під Авдіївкою "відчутно посилився". Зокрема, ЗС РФ збільшили кількість атак та штурмів.

"Дійсно, ситуація непроста і навряд чи найближчим часом стане легше", — підкреслив він.

Водночас, зі слів Барабаша, темпи евакуації місцевого населення з Авдіївки навпаки сповільнюються. Останнім часом кількість охочих виїхати зменшилась вдвічі. Станом на ранок 1 грудня в місті залишаються 1308 осіб.

Коментар Віталія Барабаша

Нагадаємо, 1 грудня у командуванні Сил спеціальних операцій ЗСУ розповіли, що українські снайпери відпрацювали по 15 окупантах за годину. Успішне "полювання" захисників відбулося під Авдіївкою.

В ISW проінформували, що окупанти стикаються з проблемами у закупівлі й застосуванні безпілотників через бюрократію. Російські чиновники не надто зацікавлені у тому, щоб вичитувати заявки й оформлювати необхідні документи для військових.