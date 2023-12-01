Лише за годину: снайпери ССО відпрацювали по 15 окупантах під Авдіївкою (відео)

Для 12 з них ці постріли стали останніми. У командуванні розповіли, що між захисниками та їхніми цілями був приблизно кілометр.

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Українські снайпери знищили 12 та поранили ще трьох бійців ЗС РФ. Про це 1 грудня повідомила пресслужба Сил спеціальних операцій Збройних Сил України.

"ССО працюють на найскладніших ділянках фронту. Одна з них — Авдіївський напрямок", — йдеться у публікації.

Захисники розповіли, що ліквідували 12 окупантів лише протягом години. Ще троє ворожих армійців намагались дістатись позицій, з яких працювали снайпери. Вони отримали поранення, так і не добившись успіху в цьому.

"Снайперські пари працювали на дистанції від 920 до 1170 метрів", — зазначили у ССО.

Нагадаємо, снайпер СБУ встановив світовий рекорд, ліквідувавши російського військовослужбовця з відстані 3,8 кілометра. Постріл був здійснений з української гвинтівки "Володар Горизонту". У СБУ заявили, що їхні снайпери "змінюють правила світового снайпінгу".

У ISW проінформували, що ЗС РФ намагаються наступати на Авдіївському напрямі. Ворожі провоєнні блогери стверджують, що військам вдалося просунутися на північному заході від міста.

Військовий експерт Євген Дикий розповів, що ЗСУ під Авдіївкою атакують хвилі "м’ясних штурмів" і ворогу вдалося просунутись у промзоні міста. Водночас на Херсонщині навпаки розширюється український плацдарм, проти ЗС РФ нині навіть погодні умови.