Всего за час: снайперы ССО отработали по 15 оккупантам под Авдеевкой (видео)

Для 12 из них эти выстрелы стали последними. В командовании рассказали, что между защитниками и их целями был примерно километр.

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Украинские снайперы уничтожили 12 и ранили еще трех бойцов ВС РФ. Об этом 1 декабря сообщила пресс-служба Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины.

"ССО работают на самых сложных участках фронта. Один из них — Авдеевское направление", — говорится в публикации.

Защитники рассказали, что ликвидировали 12 оккупантов только в течение часа. Еще трое вражеских армейцев пытались добраться до позиций, с которых работали снайперы. Они получили ранения, так и не добившись успеха в этом.

"Снайперские пары работали на дистанции от 920 до 1170 метров", — отметили в ССО.

Напомним, снайпер СБУ установил мировой рекорд, ликвидировав российского военнослужащего с расстояния 3,8 километра. Выстрел был осуществлен из украинской винтовки "Властелин Горизонта". В СБУ заявили, что их снайперы "меняют правила мирового снайпинга".

В ISW проинформировали, что ВС РФ пытаются наступать на Авдеевском направлении. Вражеские провоенные блогеры утверждают, что войскам удалось продвинуться на северо-западе от города.

Военный эксперт Евгений Дикий рассказал, что ВСУ под Авдеевкой атакуют волны "мясных штурмов" и врагу удалось продвинуться в промзоне города. В то же время на Херсонщине наоборот расширяется украинский плацдарм, против ВС РФ сейчас даже погодные условия.