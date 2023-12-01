Битва за Донбасс: ВС РФ могли продвинуться возле Авдеевки и Старомайорского, — ISW (карты)

По информации аналитиков, бои в крупном городе Донецкой области начались в районе местного коксохимического завода. Из-за потепления передвижение техники усложнилось для обеих сторон.

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Российские оккупанты могли продвинуться вперед в районе Авдеевки и Старомайорского Донецкой области. Такое мнение было озвучено в отчете американского Института изучения войны (ISW) от 30 ноября.

По данным аналитиков, россияне продолжают попытки наступления сразу на нескольких разных направлениях. Помимо Авдеевки, которую штурмуют активно уже второй месяц, было подтверждено наступление в районе границы Донецкой и Запорожской областей.

Российские "военные блогеры" утверждают, что войска противника продвинулись к западу от железнодорожного полотна возле Степного (3 км к северо-западу от Авдеевки) и вблизи Новокалинового (11 км к северо-западу от Авдеевки). Также были данные о том, что ВС РФ якобы продвинулись к северу от промышленной зоны к юго-востоку от города. Бои продолжались в районе местного коксохимического завода.

Американские аналитики рассказали, что происходит в Донецкой области Фото: ISW

В Генштабе ВСУ тем временем утверждают, что украинским защитницам удалось отразить большинство атак противника на этом направлении, а именно: вблизи Степного, Новокалинового, Авдеевки, Северного (6 км к западу от Авдеевки) и Первомайского (11 км к юго-западу от Авдеевки); восточнее Новобахмутовки (11 км северо-восточнее Авдеевки); Тоненького (7 км к западу от Авдеевки).

К слову, по некоторым данным, земля вокруг города на Донбассе уже размягчилась в грязи, а это значительно усложняет передвижение как российских транспортных средств, так и украинских.

Отдельно аналитики отметили, что ВС РФ продолжили попытки наступления на другом направлении. Они осуществили ограниченные наземные обстрелы в районе границы Донецкой и Запорожской областей. Утверждается, что часть российского 394-го мотострелкового полка (127-я мотострелковая дивизия 5-й общевойсковой армии Восточного военного округа) якобы смогла выбить украинских военных с позиций, которые расположены юго-западнее Старомайорского (9 км к югу от Большой Новой).

В ISW ранее утверждали, что линия фронта ВС РФ находилась сразу за этими позициями.

В украинском Генштабе тем временем заявили, что ВСУ смогли отбить атаки противника к югу от Пречистовки (18 км к юго-востоку от Великой Новоселки).

Американские аналитики рассказали, что происходит в Донецкой области Фото: ISW

Напомним, 30 ноября сообщалось, что боец ВСУ рассказал о колоссальных потерях ВС РФ в Авдеевке. По словам военнослужащего Евгения Иевлева, он еще никогда не видел такого количество вражеских тел, а на передовой он практически год. Кроме того, противник после ухудшения погодных условий начал прятать технику.