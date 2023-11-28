Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Военный Фокус Ситуация на Донбассе Ситуация в Авдеевке Российско-украинская война Битва за Донбасс

"Стоило тысяч жертв": ВС РФ продвинулись под Авдеевкой, — британская разведка

ВС РФ
ВС РФ продвинулись под Авдеевкой
Related video

Российским войскам удалось добиться успеха на Авдеевском направлении. Оккупанты предпринимают попытки окружить город. Об этом 28 ноября сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Согласно данным источника, начиная с октября 2023 года, российские военные продвинули передовую линию в этом районе на 2 километра.

Согласно информации от британской разведки, хотя это и небольшое продвижение, оно, вероятно, представляет собой одно из значительных достижений России с весны 2023 года. Однако за этот прогресс пришлось заплатить тысячами человеческих жертв среди участвующих подразделений ВС РФ.

Эта операция постепенно приближает российские войска к Авдеевскому коксохимическому заводу, где украинские войска сохраняют одну из своих основных оборонительных позиций, говорится в сообщении.

"Хотя Авдеевка стала выступом на украинской линии фронта, Украина продолжает контролировать коридор шириной около 7 км, через который она продолжает снабжать город", — отмечают Минобороны Британии.

ВС РФ продвинулись под Авдеевкой Fullscreen
ВС РФ продвинулись под Авдеевкой

Напомним, что, по словам военного эксперта Михаила Жирохова, российские военные начали переброску всех возможных ресурсов в район Авдеевки. Перед оккупационными войсками стоит задача взять город до начала ежегодного послания президента РФ.

Также сообщалось, что в Волынской области на три года осудили волонтера, который уклонялся от мобилизации, объяснив решение страхом за свою жизнь.