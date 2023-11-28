"Коштувало тисяч жертв": ЗС РФ просунулися під Авдіївкою, — британська розвідка

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Російським військам вдалося домогтися успіху на Авдіївському напрямку. Окупанти роблять спроби оточити місто. Про це 28 листопада повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

Згідно з даними джерела, починаючи з жовтня 2023 року, російські військові просунули передову лінію в цьому районі на 2 кілометри.

Згідно з інформацією від британської розвідки, хоча це і невелике просування, воно, ймовірно, являє собою одне зі значних досягнень Росії з весни 2023 року. Однак за цей прогрес довелося заплатити тисячами людських жертв серед підрозділів ЗС РФ, які беруть участь.

Ця операція поступово наближає російські війська до Авдіївського коксохімічного заводу, де українські війська зберігають одну зі своїх основних оборонних позицій, ідеться в повідомленні.

"Хоча Авдіївка стала виступом на українській лінії фронту, Україна продовжує контролювати коридор завширшки близько 7 км, через який вона продовжує постачати місто", — зазначають у Міноборони Британії.

ЗС РФ просунулися під Авдіївкою

Нагадаємо, що, за словами військового експерта Михайла Жирохова, російські військові почали перекидання всіх можливих ресурсів у район Авдіївки. Перед окупаційними військами стоїть завдання взяти місто до початку щорічного послання президента РФ.

Також повідомлялося, що у Волинській області на три роки засудили волонтера, який ухилявся від мобілізації, пояснивши рішення страхом за своє життя.