Битва за Донбас: ЗС РФ могли просунутися біля Авдіївки та Старомайорського, — ISW (карти)

За інформацією аналітиків, бої у великому місті Донецької області почалися в районі місцевого коксохімічного заводу. Через потепління пересування техніки ускладнилося для обох сторін.

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Російські окупанти могли просунутися вперед у районі Авдіївки та Старомайорського Донецької області. Таку думку було озвучено у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) від 30 листопада.

За даними аналітиків, росіяни продовжують спроби наступу відразу на кількох різних напрямках. Крім Авдіївки, яку штурмують активно вже другий місяць, було підтверджено наступ у районі кордону Донецької та Запорізької областей.

Російські "військові блогери" стверджують, що війська противника просунулися на захід від залізничного полотна біля Степового (3 км на північний захід від Авдіївки) і поблизу Новокалинового (11 км на північний захід від Авдіївки). Також були дані про те, що ЗС РФ нібито просунулися на північ від промислової зони на південний схід від міста. Бої тривали в районі місцевого коксохімічного заводу.

Американські аналітики розповіли, що відбувається в Донецькій області Фото: ISW

У Генштабі ЗСУ тим часом стверджують, що українським захисницям вдалося відбити більшість атак противника на цьому напрямку, а саме: поблизу Степового, Новокалинового, Авдіївки, Сєверного (6 км на захід від Авдіївки) і Первомайського (11 км на південний захід від Авдіївки); на схід від Новобахмутівки (11 км на північний схід від Авдіївки); Тоненького (7 км на захід від Авдіївки).

До слова, за деякими даними, земля навколо міста на Донбасі вже розм'якшилася в багнюці, а це значно ускладнює пересування як російських транспортних засобів, так і українських.

Окремо аналітики зазначили, що ЗС РФ продовжили спроби наступу на іншому напрямку. Вони здійснили обмежені наземні обстріли в районі кордону Донецької та Запорізької областей. Стверджується, що частина російського 394-го мотострілецького полку (127-та мотострілецька дивізія 5-ї загальновійськової армії Східного військового округу) нібито змогла вибити українських військових із позицій, розташованих на південний захід від Старомайорського.

У ISW раніше стверджували, що лінія фронту ЗС РФ була відразу за цими позиціями.

В українському Генштабі тим часом заявили, що ЗСУ змогли відбити атаки противника на південь від Пречистівки (18 км на південний схід від Великої Новосілки).

Американські аналітики розповіли, що відбувається в Донецькій області Фото: ISW

Нагадаємо, 30 листопада повідомлялося, що боєць ЗСУ розповів про колосальні втрати ЗС РФ в Авдіївці. За словами військовослужбовця Євгена Ієвлєва, він ще ніколи не бачив такої кількості ворожих тіл, а на передовій він практично рік. Крім того, противник після погіршення погодних умов почав ховати техніку.