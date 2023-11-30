"Лежать і вкривають землю": боєць ЗСУ розповів про колосальні втрати ЗС РФ в Авдіївці

За словами військовослужбовця Євгена Ієвлєва, він ще ніколи не бачив такої кількості ворожих тіл, а на передовій він практично рік. Крім того, противник після погіршення погодних умов почав ховати техніку.

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Російські окупанти намагаються активно приховати свою бойову техніку від ЗСУ на Донбасі. При цьому раніше активно тягнули її в районі Авдіївки. Про це заявив український військовослужбовець Євген Ієвлєв у коментарі "24 каналу" 29 листопада.

За його словами, зараз погоду на полі бою можна назвати вкрай мінливою. Осінь змінює зиму, зима змінює осінь і так може відбуватися раз на кілька днів.

Українські захисники попри погіршення погодних умов продовжують знищувати противника на полі бою, а також усю техніку, яку він намагається застосовувати. Розуміючи це, ЗС РФ прийняли рішення значно змінити стратегію, розповідає військовий. Тепер вони хочуть приховати свої резерви від українських БПЛА.

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З перших днів ближче до Авдіївки привозили колосальну кількість техніки: "Буханки", гармати "Д-30", танки, ТОС-1А "Солнцепек". Усе це активно знищувала українська сторона.

"Незважаючи на такі умови, наші розвідники все одно знаходили цілі, за якими ми відпрацьовували", — заявив Євген Ієвлєв.

Окремо представник ЗСУ розповів про те, як погіршення погодних умов впливає на роботу FPV-дронів. Найнебезпечніше явище — вітер, який може забрати пристрій у невідомому напрямку і навіть на позиції ЗСУ.

"За місяць штурмів Авдіївки та активних дій було вражень і помилок стільки, що іноді потрібен час. Два — три дні туману чи дощу, коли ми не можемо літати, щоб проаналізувати і провести роботу над помилками. Зрозуміти, що було не так і чому не вдалося. Я менше року на "передку" і ще жодного разу не бачив із "мавіків" такої кількості трупів ворожого особового складу, що лежать і вкривають землю, як зараз на підступах до Авдіївки", — продовжує Євгеній Ієвлєв.

Нагадаємо, що, за словами військового експерта Михайла Жирохова, російські військові почали перекидання всіх можливих ресурсів у район Авдіївки. Перед окупаційними військами стоїть завдання взяти місто до початку щорічного послання президента РФ.