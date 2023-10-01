Играют важную роль на фронте: как работают украинские снайперы на юге, — NYT (фото)

Из-за засилья беспилотников и различных средств обнаружения, снайперы адаптируются к новым условиям и сосредотачиваются на важных российских целях.

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Оккупированная часть юга Украины находится от позиций украинских снайперов в 1,6 км. Там находятся российские десантники. Мгновение и крупнокалиберная пуля попадает в грудь солдату ВС РФ. В The New York Times показали работу снайперских групп ВСУ.

Группа украинских снайперов прибыла на позиции в темноте и с выключенными фарами. Лидер группы "Барт" имеет 9-килограммовую винтовку, которую спрятал в тайник. Военные провели ночь на позиции.

Снайперская группа прибыла на позицию Фото: The New York Times

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Сухопутные силы показали, как готовят украинских снайперов винтовками UAR-10M (видео)

Российско-украинская война обычно характеризуется как война артиллерии, беспилотников и ракет. Роль снайперов — невидимых и смертоносных бойцов часто забывают. Они являются частью пехоты украинского войска. Их сравнительно немного, однако их важность такая же как сто лет назад во время Первой мировой войны. Небольшие FPV-дроны значительно усложняют снайперскую деятельность, поэтому бойцам приходится менять тактику.

Журналисты провели неделю со снайперской командой "Барта". Публично неизвестно, сколько в Силах обороны есть снайперов, однако они разделяются на две категории: марксмены и снайперы-разведчики. Первые часто бывают в окопах, где помогают собратьям. Они ведут стрельбу на расстоянии до 300 метров. Вторая категория — это снайперы-разведчики, которые ведут огонь на расстоянии от 1,5 км. Военнослужащие умеют учитывать ветер, температуру и атмосферное давление прежде чем сделать выстрел.

Снайпер батальона "Волки Да Винчи" собирает винтовку перед выходом на позиции Фото: The New York Times Снайпер с позывным Барт занимает позицию Фото: The New York Times Отработка дальней стрельбы на полигоне Фото: The New York Times Украинские снайперы покидают свою базу утром, чтобы достичь своих снайперских позиций до рассвета Фото: The New York Times

В военных кругах снайперов называют "умножителем силы", потому что они имеют огромное влияние на фронте. Из-за тотального использования дронов и оптических прицелов, снайпер должен внимательно выбирать цель. Потенциальное вознаграждение должно преобладать над рисками.

"Я думаю о людях с другой стороны — они, возможно, не хотят быть здесь, но они здесь. Это неестественно убивать кого-то, но это наша работа", — говорит "Раптор", который входит в команду Барта.

Напомним, 25 сентября в ГПСУ сообщили, что снайперы заставили бежать российскую диверсионно-разведывательную группу, которая пыталась проникнуть в Харьковскую область.

16 августа СМИ писали, что в Украине появились винтовки ACAR французской компании Thales.