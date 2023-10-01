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Военный Фокус Российско-украинская война

Играют важную роль на фронте: как работают украинские снайперы на юге, — NYT (фото)

как работают снайперы
Фото: The New York Times | Снайперы — грозное и незаметное оружие, которое может влиять на ход боевых действий на отдельном участке.

Из-за засилья беспилотников и различных средств обнаружения, снайперы адаптируются к новым условиям и сосредотачиваются на важных российских целях.

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Оккупированная часть юга Украины находится от позиций украинских снайперов в 1,6 км. Там находятся российские десантники. Мгновение и крупнокалиберная пуля попадает в грудь солдату ВС РФ. В The New York Times показали работу снайперских групп ВСУ.

Группа украинских снайперов прибыла на позиции в темноте и с выключенными фарами. Лидер группы "Барт" имеет 9-килограммовую винтовку, которую спрятал в тайник. Военные провели ночь на позиции.

украинские снайперы Fullscreen
Снайперская группа прибыла на позицию
Фото: The New York Times
Важно
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Российско-украинская война обычно характеризуется как война артиллерии, беспилотников и ракет. Роль снайперов — невидимых и смертоносных бойцов часто забывают. Они являются частью пехоты украинского войска. Их сравнительно немного, однако их важность такая же как сто лет назад во время Первой мировой войны. Небольшие FPV-дроны значительно усложняют снайперскую деятельность, поэтому бойцам приходится менять тактику.

Журналисты провели неделю со снайперской командой "Барта". Публично неизвестно, сколько в Силах обороны есть снайперов, однако они разделяются на две категории: марксмены и снайперы-разведчики. Первые часто бывают в окопах, где помогают собратьям. Они ведут стрельбу на расстоянии до 300 метров. Вторая категория — это снайперы-разведчики, которые ведут огонь на расстоянии от 1,5 км. Военнослужащие умеют учитывать ветер, температуру и атмосферное давление прежде чем сделать выстрел.

Снайпер батальона "Волки Да Винчи" собирает винтовку перед выходом на позиции Fullscreen
Снайпер батальона "Волки Да Винчи" собирает винтовку перед выходом на позиции
Фото: The New York Times
Снайпер с позывным Барт занимает позицию Fullscreen
Снайпер с позывным Барт занимает позицию
Фото: The New York Times
Отработка дальней стрельбы на полигоне Fullscreen
Отработка дальней стрельбы на полигоне
Фото: The New York Times
Украинские снайперы покидают свою базу утром, чтобы достичь своих снайперских позиций до рассвета Fullscreen
Украинские снайперы покидают свою базу утром, чтобы достичь своих снайперских позиций до рассвета
Фото: The New York Times
Снайпер батальона "Волки Да Винчи" собирает винтовку перед выходом на позиции
Снайпер с позывным Барт занимает позицию
Отработка дальней стрельбы на полигоне
Украинские снайперы покидают свою базу утром, чтобы достичь своих снайперских позиций до рассвета

В военных кругах снайперов называют "умножителем силы", потому что они имеют огромное влияние на фронте. Из-за тотального использования дронов и оптических прицелов, снайпер должен внимательно выбирать цель. Потенциальное вознаграждение должно преобладать над рисками.

"Я думаю о людях с другой стороны — они, возможно, не хотят быть здесь, но они здесь. Это неестественно убивать кого-то, но это наша работа", — говорит "Раптор", который входит в команду Барта.

Напомним, 25 сентября в ГПСУ сообщили, что снайперы заставили бежать российскую диверсионно-разведывательную группу, которая пыталась проникнуть в Харьковскую область.

16 августа СМИ писали, что в Украине появились винтовки ACAR французской компании Thales.