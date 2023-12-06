Отметили "День ВСУ": в Донецке произошел прилет по складу топлива, — соцсети (видео)

Чтобы добраться до склада топлива для ВС РФ снаряд преодолел около 20 км. Украинские военнослужащие указывают, что это поздравление россиянам на профессиональный праздник ВСУ.

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Днем 6 декабря в Донецке услышали взрыв, после которого поднялся дым над юго-восточным районом оккупированного города. Жители населенного пункта видят черное облако, которое поднялось над возможным местом прилета по складу топлива ВС РФ. О ситуации на подконтрольной россиянам территории написали в Telegam-канале "Типичный Донецк".

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Первое сообщение о взрыве появилось в сети около 15 часов. Тогда же опубликовали первые видео и фотографии, под которыми указывается, что событие произошло в Буденновском районе Донецка.

Официально не известно, куда именно прилетел снаряд неизвестного происхождения. В местных пабликах сообщают, что произошло попадание в склад горюче-смазочных материалов российской армии. Кроме того, украинский воин Павел Петриченко отметил, что событие — напоминание оккупантам о Дне ВСУ.

Взрыв в Донецке — детали

Отметим, Буденновский район Донецка — местность на юго-востоке населенного пункта. До российского вторжения здесь работало несколько промышленных предприятий — ремонтно-механический завод, завод коксохимического оборудования, химический завод и др. Ориентировочное расстояние до возможных позиций ВСУ — около 20 км.

Прилет в Донецк 6 декабря 2023 года Фото: DeepState

Между тем накануне произошел прилет в нескольких километрах западнее — возле Кировского района. О происшествии рассказали в Telegram-канале Сил спецопераций ВСУ. В частности, указывается, что аэроразведка обнаружила склад БК, а возле него — тайник БМ-21 РСЗО "Град". После этого на вражескую точку сбросили взрывчатку, использовав для этого украинский БПЛА Perun. Результат зафиксировали с помощью беспилотника: от реактивной установки и боеприпасов ничего не осталось.

Чем именно достали до склада горючего в Буденновском районе Донецка, пока не известно.

Отметим, 1 декабря глава городской военной администрации Авдеевки Виталий Барабаш заявил, что россияне ожидают штурма Донецка. Именно поэтому, предполагают, начали активно штурмовать Авдеевку. Начиная с октября, там положили несколько тысяч человек живой силы и десятки единиц техники. В то же время прилеты по базам ВС РФ происходили и раньше. Например, в сентябре произошли взрывы в зданиях оккупационной администрации.

Напоминаем, бойцы ВСУ опубликовали видео, на котором показали момент обезвреживания российских штурмовиков с помощью их же бронемашины. Тем временем советник мэра Мариуполя рассказал о бронемашинах, которые ВС РФ тайно перебрасывают на Донбасс.