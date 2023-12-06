ВС РФ перебрасывают тяжелую технику "под прикрытием" на Донбассе, — Андрющенко (фото)

Враг перебрасывает боевую технику по полям и грунтовым дорогам в темное время суток, а днем маскирует танки в лесополосах, рассказал советник мэра Мариуполя.

Related video

Вооруженные силы Российской Федерации перебрасывают тяжелую технику через Новоазовский и Мариупольский районы Донецкой области. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

"Вторые сутки фиксируем вечернюю (ночную) переброску тяжелой техники (танки) под прикрытием систем ПВО", — сказал Петр Андрющенко.

Важно

ВС РФ применили новую тактику перемещения военной техники: Андрющенко рассказал подробности

Он отметил, что переброска боевой техники оккупантов происходит через Новоазовский и Мариупольский районы по линии Широкино, Гнутово, Гранитное. Андрющенко отметил, что россияне перемещают танки по полям и грунтовым дорогам в темное время суток. Зато днем маскируют технику в лесополосах.

Советник мэра считает, что враг может перебрасывать тяжелую технику в Волноваху и Угледар.

Карта перемещения российской техники

"Продолжаем мониторить ситуацию вокруг Угледара, как потенциально новой точки приложения усилий оккупантов", — добавил Петр Андрющенко.

Напомним, 4 декабря советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что российские военные перевозят боекомплекты гражданским транспортом. Он отметил, что враг расположил свои склады в разных местах, чтобы не привлечь внимание и не дать возможность обнаружить все объекты.

24 ноября Петр Андрющенко сообщил, что Вооруженные силы Российской Федерации начали использовать новую тактику и направление перемещений военной техники. По его словам, четверо суток ночью фиксировалась переброска российских колонн по 10-15 грузовиков с личным составом ВС РФ через Мариуполь в направлении Донецка.