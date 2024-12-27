Росія має в запасі майже півтори тисячі далекобійних ракет, — ГУР (відео)

Щомісяця в РФ виробляється від 40 до 50 "Іскандерів", до 50 "Калібрів" та стільки ж "Х-101", однак це виготовлення залежить від іноземних компонентів.

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В запасах у Росії близько 1400 далекобійних ракет. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі "Новини.Live".

Він додав, що з цієї кількості ракет Росія має:

близько 350 "Калібрів";

500 "Оніксів";

понад 50 "Кинджалів";

понад 130 "Іскандерів";

понад 400 ракет класу "Х-101", "Х-55", "Х-35".

"Мова йде про те, що по багатьох позиціях це недоторканний запас, тому вони, звичайно, приділяють велику увагу плануванню, розвідці й не працюють так огульно, як це було на перших етапах повномасштабного вторгнення", — додав Андрій Юсов.

Загалом, за словами представника ГУР, Росія здатна виготовляти на місяць від 40 до 50 ракет "Іскандер", 30-50 "Калібрів" та близько 50 ракет "Х-101". Це виготовлення досі критично залежить, зокрема, від іноземних компонентів. Тому посилення і контроль санкційної політики — це важлива складова і завдання, над яким працює Україна і партнери.

"Думати, що станом на вчора закінчився ракетний потенціал чи запас у ворога, ні, це не так, тому до кожної тривоги треба ставитись відповідально. Сили безпеки і оборони працюють над відбиттям в тому числі і повітряних атак, і повітряних загроз", — розповів він.

Нагадаємо, що Росія постійно проводить обстріли України. Зокрема, 25 грудня з акваторії Чорного моря були запущені крилаті ракети типу "Калібр". Також ворог здійснив пускові маневри з ТУ-95мс у районі Енгельса. В результаті обстрілу у декількох містах пролунали вибухи, зокрема, в Харкові, Кременчуці та Дніпрі.

В результаті в декількох регіонах країни були застосовані екстрені відключення електроенергії. Тоді президент України Володимир Зеленський зазначив, що під час масованого ракетного удару по території України Росія випустила понад 70 ракет та більше сотні ударних дронів. Більш ніж 50 ракет і значну частину дронів вдалось збити.