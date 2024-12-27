Россия имеет в запасе почти полторы тысячи дальнобойных ракет, — ГУР (видео)

Ежемесячно в РФ производится от 40 до 50 "Искандеров", до 50 "Калибров" и столько же "Х-101", однако это изготовление зависит от иностранных компонентов.

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В запасах у России около 1400 дальнобойных ракет. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире "Новости.Live".

Он добавил, что из этого количества ракет Россия имеет:

около 350 "Калибров";

500 "Ониксов";

более 50 "Кинжалов";

более 130 "Искандеров";

более 400 ракет класса "Х-101", "Х-55", "Х-35".

"Речь идет о том, что по многим позициям это неприкосновенный запас, поэтому они, конечно, уделяют большое внимание планированию, разведке и не работают так огульно, как это было на первых этапах полномасштабного вторжения", — добавил Андрей Юсов.

В целом, по словам представителя ГУР, Россия способна изготавливать в месяц от 40 до 50 ракет "Искандер", 30-50 "Калибров" и около 50 ракет "Х-101". Это изготовление до сих пор критически зависит, в частности, от иностранных компонентов. Поэтому усиление и контроль санкционной политики — это важная составляющая и задача, над которой работает Украина и партнеры.

"Думать, что по состоянию на вчера закончился ракетный потенциал или запас у врага, нет, это не так, поэтому к каждой тревоге надо относиться ответственно. Силы безопасности и обороны работают над отражением в том числе и воздушных атак, и воздушных угроз", — рассказал он.

Напомним, что Россия постоянно проводит обстрелы Украины. В частности, 25 декабря из акватории Черного моря были запущены крылатые ракеты типа "Калибр". Также враг совершил пусковые маневры с ТУ-95мс в районе Энгельса. В результате обстрела в нескольких городах прогремели взрывы, в частности, в Харькове, Кременчуге и Днепре.

В результате в нескольких регионах страны были применены экстренные отключения электроэнергии. Тогда президент Украины Владимир Зеленский отметил, что во время массированного ракетного удара по территории Украины Россия выпустила более 70 ракет и более сотни ударных дронов. Более 50 ракет и значительную часть дронов удалось сбить.