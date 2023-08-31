В Україні розробляють шість моделей дронів із дальністю понад 1000 км, — NYT

Україна вже показує, що може завдавати великої шкоди атаками на території Росії, і незабаром їх буде більше, вважає міністр оборони України Андрій Загороднюк.

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В Україні працюють над створенням безпілотників, здатних пролетіти понад 1000 кілометрів і проникнути на територію Росії. Про це пише видання The New York Times, посилаючись на українських конструкторів.

За даними джерел, таких проєктів уже "півдюжини", тобто близько шести. Псковська область, де 30 серпня відбулася одна з найуспішніших атак дронів, розташована за понад 600 кілометрів від кордону України та Росії, проте літальні апарати змогли туди дістатися. Як зазначає ЗМІ, дрони вразили чотири російські військово-транспортні літаки Іл-76, але не завдали істотної шкоди загальній військовій могутності країни-агресора. Губернатор Псковської області Михайло Ведерніков визнав, що літаки було пошкоджено, але заявив, що робота аеродрому відновиться наступного дня.

Водночас кажуть експерти, удари спростовують пропаганду РФ і показують росіянам, що вони теж уразливі і можуть постраждати під час війни. Далекобійні атаки ЗСУ також зміцнюють моральний дух українських солдатів на фронті. Морський піхотинець на ім'я Сергій, що воює на півдні України, радий, що його армія розширює зону ураження за допомогою вітчизняної зброї.

"Чим далі ми зможемо дістати, тим швидше росіяни зрозуміють, що ми можемо завдати реальної шкоди", — зазначив військовослужбовець.

Аналітики кажуть, що дрони стали значущим технологічним досягненням війни в Україні, зокрема невеликі квадрокоптери, які скидають гранати, і безпілотні літаки великої дальності, які завдають ударів далеко від лінії фронту. У самій Україні з'явилася нова культура, представлена десятками стартапів, які експериментують із новими розробками, такими як бомбардувальник Punisher.

Колишній секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк нагадав, що російські удари по Україні бувають дуже руйнівними, тому "важливо вміти завдавати удару у відповідь". За його словами, українські виробники зараз активно експериментують із конструкцією БПЛА.

"Вони запустили бумеранг, і він полетить назад до них. Росіяни — не тільки в Кремлі, не тільки на кордоні з Україною — всі росіяни повинні розуміти, що йде війна", — підкреслив Данилюк.

Колишній міністр оборони України Андрій Загороднюк розповів NYT, що Росія вважає себе невразливою на власній території, оскільки ЗСУ не можуть атакувати її західною зброєю через обіцянки уряду США. Однак ніхто не забороняє українцям запускати безпілотники власного виробництва.

"Ми є свідками абсолютно нового типу війни, можливо, навіть нової теорії війни з використанням безпілотників. Недорогий дрон може вразити дуже дорогий об'єкт. Те, що ми бачимо зараз, — сказав він, — це перші, ранні пташки можливості завдавати ударів углиб Росії", — передбачив Андрій Загороднюк.

Раніше писали, що 30 серпня сталася наймасштабніша атака дронів на РФ. Фокус з'ясував, куди припали удари і до чого це призвело.

Повідомлялося також, хто і звідки міг запустити БПЛА, які атакували Росію. Самі росіяни розглядають три версії: атака з боку НАТО, з України і роботу партизанів усередині країни.