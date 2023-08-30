Наймасштабніша атака БПЛА в РФ: куди атакували дрони і до чого це призвело (відео)

За кілька годин безпілотним літальним апаратам у різних куточках Росії вдалося вдарити по аеропорту, заводу з виробництва мікроелектроніки, а також по перегінному трубопроводу.

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У ніч на 30 серпня безпілотні літальні апарати завдали ударів одночасно по семи об'єктах у Росії та тимчасово окупованому Криму. Російське медіа Baza назвало подію однією з наймасовіших атак дронів у країні. Фокус зібрав усе, що про неї відомо.

Атака БПЛА на Псков

Безпілотники атакували місто у вівторок, 29 серпня, о 23:40 за місцевим часом. ЗМІ не повідомляє кількість дронів, які намагалися вдарити по місту. Літальні апарати намагалися збити системою ППО, а також вразити зі стрілецької зброї. Однак БПЛА вдалося вдарити по аеропорту та знищити два літаки Іл-76. Ще 4 російських повітряних судна зазнали пошкоджень. Крім того, в аеропорту почалася пожежа, гасити яку вислали 50 співробітників ДСНС. Станом на зараз усі рейси з Пскова і до Пскова скасовано.

У соціальних мережах росіяни також писали про те, що в Пскові під ударом також опинилася Черехінська військова база, де дислокується 104 гвардійський десантно-штурмовий полк. Зазначимо, що минулого року цей полк брав участь у воєнних злочинах у Бучі.

Зі свого боку російські пропагандисти вже заявили про те, що безпілотники, які атакували місто, нібито були запущені з території країн Балтії. Журналісти не вірять, що у ЗСУ з'явилися такі потужні дрони, які б могли долетіти до Пскова і вдарити по аеродрому.

Атаку безпілотників на Псков прокоментували й українські військові експерти. Так, військовий експерт Сергій Кузан в ефірі національного телемарафону в середу, 30 серпня, заявив про те, що на цій території РФ було здійснено наймасованішу атаку дронів.

"Такої масованої атаки саме БПЛА не було. Цей регіон вважався для росіян традиційно захищеним. Це стало сюрпризом для всієї Росії", — підкреслив Кузан.

Дрони в Брянській області: що відомо

Водночас близько 0:58 за місцевим часом жителів Брянська розбудив потужний вибух, який стався в Радянському районі міста. Спочатку людям повідомили, що "відпрацювали" сили ППО, проте пізніше виявилося, що місто встиг атакувати безпілотний літальний апарат. Городяни, які навіть встигли зняти дрон на відео, припустили, що бачили іранський Shahed.

Дещо пізніше з'ясувалося, що сили ППО намагалися збити два дрони, які летіли вразити нафтобазу "Дружба". Одразу після цього люди почули другий вибух.

Уранці Міноборони РФ заявило про те, що місто атакували три українські безпілотники літакового типу, які вдалося знешкодити. Однак один зі збитих дронів, за інформацією ЗМІ, впав на завод "Кремний ЭЛ" — найбільше російське підприємство мікроелектроніки. Там почалася пожежа: горіли 40 квадратів у 16-му корпусі заводу.

Крім того, губернатор регіону Олександр Богомаз повідомив, що над Радянським районом Брянська було збито ще один БПЛА — його уламки пошкодили будівлю СК, там вибило скло. Також два безпілотники намагалися атакувати телевежу в Брянській області. Загалом за ніч у регіоні було зафіксовано приліт щонайменше шести дронів.

Безпілотники вдарили по Орловській області

У регіоні було збито два безпілотники. Один БПЛА збили над Хотинецьким районом, другий — над Мценським. Про постраждалих губернатор регіону, який і озвучив цю інформацію, не повідомив. Водночас момент ураження одного з дронів місцевому жителю вдалося зняти на відео. Він стверджує, що безпілотник упав у поле і там вибухнув.

БПЛА в Калузькій області

У регіон близько 2:00 за місцевим часом прилетіли три БПЛА. Перші два з різницею в пів години впали на території "Першого заводу" в Дзержинському районі. Унаслідок падіння загорівся перегінний трубопровід, пожежу загасили співробітники підприємства. Третій безпілотник було збито в районі села Пищалово — після його падіння утворилася воронка 7 метрів у діаметрі.

Зазначимо, що над частиною Калузької області 30 серпня навіть ввели режим "Килим". Його оголошують, якщо в небі помічено небажані літальні об'єкти або є загроза появи подібних об'єктів.

За інформацією на зараз постраждалих і жертв немає. З руйнувань присутні тільки вибиті шибки в будинках у місцевих жителів.

Дрони в окупованому Севастополі

У ніч на середу, 30 серпня, дрони також були помічені в небі над окупованим Росією Кримом. Так званий губернатор Михайло Развожаєв заявив про атаку безпілотників у районі Севастопольської бухти. Їхня точна кількість невідома. За словами російського чиновника, усі дрони вдалося ліквідувати. Однак ані фото-, ані відеодоказів успішної роботи сил ППО журналістам не надали.

Дещо пізніше ТАСС написало про те, що 30 серпня бухту в Севастополі (Нахімовський район міста) атакували не БПЛА, а морські безпілотники, за якими відпрацювали сили протипідводно-диверсійного забезпечення.

Безпілотники атакували Рязанську область

У Рязанській області один БПЛА був збитий за 11 кілометрів від аеродрому Дягілєво о 3:00, інший — близько 4:00 приблизно за 7 кілометрів від аеродрому. Обидва безпілотники вдалося збити за допомогою зенітного ракетного комплексу "Панцир".

БПЛА вдарили по Московській області

Близько 3:30 безпілотник літакового типу атакував територію Рузського району Московської області. Однак силам ППО вдалося перехопити його, внаслідок чого літальний апарат зазнав аварії. Через це в найближчих будинках села Лукіно вибило вікна і було пошкоджено паркан. Дещо пізніше мер російської столиці Сергій Собянін заявив про те, що БПЛА хотів завдати ударів по місту.

Нагадаємо, 30 серпня стало відомо про те, що райони Бєлгородської області потрапили під масований обстріл. Малу Таволжанку і Муром знеструмлено, але бригади енергетиків не можуть розпочати ремонти, поки в Міноборони РФ не дадуть відмах.

Крім того, СБУ атакувала дронами виборчу дільницю з "кадирівцями" в Запорізькій області. На момент атаки в приміщенні зібралися "голови дільничних комісій", щоб обговорити виборчий процес, але їхні плани "підкоригувала" Служба безпеки України.