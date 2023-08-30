СБУ атакувала дронами виборчу дільницю з кадирівцями на Запоріжжі, — ЗМІ (відео)

На момент атаки в приміщенні зібралися "голови дільничних комісій", щоб обговорити виборчий процес, але їхні плани "підкорегувала" Служба безпеки України.

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У тимчасово окупованому місті Кам’янка-Дніпровська Запорізької області незаконні вибори, які хоче влаштувати Росія, опинилися під загрозою, оскільки СБУ обезголовила дільничні виборчі комісії. На засідання голів ДВК, які зійшлися з усього району, несподівано нагрянули українські ударні дрони і рознесли приміщення. Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерела в СБУ.

Зазначається, що всередині будівлі зібралися три десятки колаборантів, яких пильнували російські вояки, зокрема, "кадирівці".

"Під час зборів хотіли організувати роздачу бюлетенів та кабінок для голосування. СБУ за допомогою ударних дронів "підкорегувала" плани окупантів", — розповів виданню співробітник СБУ.

Відомо, що атака проходила у декілька хвиль, а її точні наслідки ще встановлюються. На цей час відомо про велику кількість поранених.

Офіційних коментарів з приводу атаки БпЛА на виборчу дільницю на Запоріжжі СБУ поки не робила.

Нагадаємо, що в окупованій Кремінній теж замисляться над проведенням незаконних виборів. Там під час зібрання колаборантів щодо майбутніх виборів 29 серпня сталася "вибухова" неприємність, внаслідок чого є вбиті та поранені колаборанти.

Раніше в СБУ повідомили, що у місті Кам’янка-Дніпровська "привітання" 24 серпня отримав так званий "заступник голови" окупаційної військово-цивільної адміністрації, колаборант Олександр Реймер. Дрон з вибухівкою залетів до нього у вікно.