Не вагітна: жінка покоління Z скаржилась на об'ємні форми, але це була не зайва вага (фото)

Еш відмовилась від твердої їжі й страждала від впадіння волосся. Зрештою, навіть нахилитися, щоб зав’язати шнурки, вона не могла.

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26-річна представниця покоління Z, яку звуть Еш, у вересні 2023 року почала помічати сильне здуття живота і стрімке збільшення ваги. На той час жінка не могла пояснити причину цього, позаяк не змінювала свій спосіб життя. Коли ж вона звернулась до лікарів, ті забили на сполох. Детальніше про цю історію Еш розповіла на своїй сторінці у TikTok.

"У мене було сильне здуття живота та помітно збільшилась вага. Менструації стали нерегулярними — одного разу вони тривали два з половиною місяці. Я досить активна людина, але довелося покинути заняття спортом. Під кінець ледве могла ходити по магазину, не присідаючи. Це вплинуло на мою впевненість у собі", — розповідає Еш, уродженка Флориди (США).

Помилковий діагноз

Врешті-решт, американка поговорила зі своїм лікарем в надії отримати відповідь. Їй сказали, що це, ймовірно, здуття живота, яке виникає внаслідок синдрому полікістозних яєчників. Цей діагноз жінці діагностували раніше.

"Я почала приймати ліки, і отримала направлення до дієтолога. З часом стан лише погіршився, тож почала сумніватися у поставленому діагнозі, адже симптоми не зникали", — додає Еш.

Еш розповіла, що пухлину видалили хірургічним шляхом Фото: TikTok

Вона була "практично прикута до ліжка" через постійну втому і болі. Не могла їсти тверду їжу й страждала від впадіння волосся. Зрештою, навіть нахилитися, щоб зав’язати шнурки, було неможливо.

Повторне обстеження

До середини жовтня Еш наполягала на тому, щоб їй провели додаткові обстеження, зокрема УЗД. Як виявилося, все було набагато гірше, ніж вона думала: ультразвук виявив велике новоутворення.

"Коли лікарі сказали, що вони знайшли, я злякалася. Ніхто не знав, що це. Воно розрослось від таза до діафрагми. Після проведення комп'ютерної томографії медики визначили, що це кістозне утворення розміром 26,2 на 33,5 см", — пояснює пацієнтка.

Згодом у неї діагностували муцинозну пухлину правого яєчника з мультифокальною мікроінвазією. Новоутворення важило майже 46 фунтів (20,8 кг) і була розміром приблизно з баскетбольний м'яч.

Відстоюйте свою думку

"Якщо ви відчуваєте постійний біль, будь ласка, зверніться до лікаря, щоб поговорити про це. Якщо ви вважаєте, що щось не так, відстоюйте свою думку і просіть зробити обстеження", — наголошує американка, яка задокументувала свій досвід у TikTok, аби заохотити інших людей прислуховуватись до свого організму.

Нагадаємо, 35-річна Джен Мур з британського Кембриджа майже 20 років страждала внаслідок нестерпного болю під час менструацій. Попри тривалі звернення до медиків, справжня причина її мук залишалася невиявленою. Жінці нарешті поставили правильний діагноз, коли вона сама проявила ініціативу й пройшла додаткове обстеження.