Не беременна: женщина поколения Z жаловалась на объемные формы, но это был не лишний вес (фото)

Эш отказалась от твердой пищи и страдала от выпадения волос. В конце концов, даже наклониться, чтобы завязать шнурки, оно не могла.

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26-летняя представительница поколения Z, которую зовут Эш, в сентябре 2023 года начала замечать сильное вздутие живота и стремительное увеличение веса. В то время женщина не могла объяснить причину этого, поскольку не меняла свой образ жизни. Когда же она обратилась к врачам, те забили тревогу. Подробнее об этой истории Эш рассказала на своей странице в TikTok.

"У меня было сильное вздутие живота и заметно увеличился вес. Менструации стали нерегулярными — однажды они длились два с половиной месяца. Я достаточно активный человек, но пришлось бросить занятия спортом. Под конец еле могла ходить по магазину, не приседая. Это повлияло на мою уверенность в себе", — рассказывает Эш, уроженка Флориды (США).

Ошибочный диагноз

В конце концов, американка поговорила со своим врачом в надежде получить ответ. Ей сказали, что это, вероятно, вздутие живота, которое возникает вследствие синдрома поликистозных яичников. Этот диагноз женщине диагностировали ранее.

"Я начала принимать лекарства, и получила направление к диетологу. Со временем состояние только ухудшилось, поэтому начала сомневаться в поставленном диагнозе, ведь симптомы не исчезали", — добавляет Эш.

Эш рассказала, что опухоль удалили хирургическим путем Фото: TikTok

Она была "практически прикована к постели" из-за постоянной усталости и болей. Не могла есть твердую пищу и страдала от выпадения волос. В конце концов, даже наклониться, чтобы завязать шнурки, было невозможно.

Повторное обследование

До середины октября Эш настаивала на том, чтобы ей провели дополнительные обследования, в том числе УЗИ. Как оказалось, все было гораздо хуже, чем она думала: ультразвук выявил большое новообразование.

"Когда врачи сказали, что они нашли, я испугалась. Никто не знал, что это. Оно разрослось от таза до диафрагмы. После проведения компьютерной томографии медики определили, что это кистозное образование размером 26,2 на 33,5 см", — объясняет пациентка.

Впоследствии у нее диагностировали муцинозную опухоль правого яичника с мультифокальной микроинвазией. Новообразование весило почти 46 фунтов (20,8 кг) и было размером примерно с баскетбольный мяч.

Отстаивайте свое мнение

"Если вы чувствуете постоянную боль, пожалуйста, обратитесь к врачу, чтобы поговорить об этом. Если вы считаете, что что-то не так, отстаивайте свое мнение и просите сделать обследование", — отмечает американка, которая задокументировала свой опыт в TikTok, чтобы поощрить других людей прислушиваться к своему организму.

Напомним, 35-летняя Джен Мур из британского Кембриджа почти 20 лет страдала вследствие невыносимой боли во время менструаций. Несмотря на длительные обращения к медикам, истинная причина ее мучений оставалась невыявленной. Женщине наконец поставили правильный диагноз, когда она сама проявила инициативу и прошла дополнительное обследование.