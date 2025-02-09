Женщина страдала от сильных болей 20 лет: диагноз поставили только сейчас

С детства Джен Мур страдала от сильных болей, начавшихся еще в 11 лет. По ее словам, медики уверяли ее, что испытываемая боль является "нормальным явлением", и ей просто "не повезло".

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35-летняя жительница Кембриджа (Англия) Джен Мур, на протяжении двух десятилетий мучилась от невыносимых менструальных болей, однако врачи долгое время не могли выявить истинную причину ее состояния. Только после самостоятельного обследования ей наконец поставили диагноз: эндометриоз и аденомиоз. Об этом пишет Fox News.

С детства Мур страдала от сильных болей, начавшихся еще в 11 лет. Врачи назначили ей противозачаточные таблетки для уменьшения количества менструаций, но это не принесло облегчения. По ее словам, медики уверяли ее, что испытываемая боль является "нормальным явлением", и ей просто "не повезло".

Ситуация ухудшилась во время пандемии COVID-19, когда Джен прекратила прием контрацептивов. Ее состояние резко ухудшилось: она часто теряла сознание от боли и кровопотери. Обратившись к врачам, она прошла УЗИ, но эндометриоз не был выявлен. Тогда она решила самостоятельно оплатить МРТ, которое наконец подтвердило ее опасения.

Иллюстративное фото Фото: JohnnyGreig/E+/Getty Images

Диагноз показал, что она страдает не только эндометриозом, но и аденомиозом. Несмотря на этот диагноз, женщина все еще испытывает физическое и эмоциональное истощение, а также гнев из-за того, что ее страдания так долго игнорировались.

"У меня разрывается сердце, когда я думаю о себе 11-летней, которая даже не подозревала, через что ей предстоит пройти", — признается Джен. Однако, несмотря на все трудности, она надеется, что будущие поколения не будут вынуждены терпеть такие же страдания.

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