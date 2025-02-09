Жінка страждала від сильних болів 20 років: діагноз поставили тільки зараз

З дитинства Джен Мур страждала від сильного болю, що почався ще в 11 років. За її словами, медики запевняли її, що біль, який вона відчуває, є "нормальним явищем", і їй просто "не пощастило".

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35-річна мешканка Кембриджа (Англія) Джен Мур протягом двох десятиліть страждала від нестерпного менструального болю, проте лікарі тривалий час не могли виявити справжню причину її стану. Тільки після самостійного обстеження їй нарешті поставили діагноз: ендометріоз і аденоміоз. Про це пише Fox News.

З дитинства Мур страждала від сильних болів, що почалися ще в 11 років. Лікарі призначили їй протизаплідні таблетки для зменшення кількості менструацій, але це не принесло полегшення. За її словами, медики запевняли її, що біль, який вона відчуває, є "нормальним явищем", і їй просто "не пощастило".

Ситуація погіршилася під час пандемії COVID-19, коли Джен припинила прийом контрацептивів. Її стан різко погіршився: вона часто непритомніла від болю і крововтрати. Звернувшись до лікарів, вона пройшла УЗД, але ендометріоз не було виявлено. Тоді вона вирішила самостійно оплатити МРТ, яке нарешті підтвердило її побоювання.

Ілюстративне фото Фото: JohnnyGreig/E+/Getty Images

Діагноз показав, що вона страждає не тільки на ендометріоз, а й на аденоміоз. Попри цей діагноз, жінка все ще відчуває фізичне та емоційне виснаження, а також гнів через те, що її страждання так довго ігнорували.

"У мене розривається серце, коли я думаю про себе 11-річну, яка навіть не підозрювала, через що їй доведеться пройти", — зізнається Джен. Однак, попри всі труднощі, вона сподівається, що майбутні покоління не будуть змушені терпіти такі ж страждання.

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