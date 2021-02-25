Лікар заявив про появу нового штаму COVID-19 на Закарпатті: "Згорають за кілька днів"

Стан пацієнтів швидко погіршується, незважаючи на старання медиків і вентиляцію легенів.

Лікар обласної інфекційної лікарні Степан Карабиньош назвав новий штам вірусу причиною різкого стрибку захворюваності в Закарпатській області. Він розповів про важкі симптоми пацієнтів у коментарі порталу "Обозреватель".

Станом на 24 лютого в Закарпатській області від COVID-19 померли 13 осіб — це найвищий показник по Україні. Незадовго до цього регіон встановив антирекорд за рік — 15 смертей. На думку інфекціоніста, головною причиною погіршення ситуації стала мутація вірусу.

"З Європи пішла друга хвиля захворювання, причому до нас прийшов уже новий штам. Вірус змінився, ми це спостерігаємо зараз", — заявив Степан Карабиньош.

За спостереженнями лікаря, у перші дні після надходження пацієнти відчувають себе нормально, адекватно реагують, але потім їхній стан різко погіршується. Це не схоже на звичайний розвиток захворювання.

"Сатурація падає до 68%, його переводять до реанімації, на ШВЛ, і все, люди згорають за кілька днів", — поділився медик.

Як розповів Степан Карабиньош, після Нового року медикам вдалося трохи відпочити, адже в інфекційному відділенні перебували всього 12 пацієнтів. Але кілька днів по тому всі палати були вже зайняті, реанімація заповнилася на 100%. Лікарі та медсестри відчувають хронічну втому, але їм доводиться додатково чергувати, щоб усі пацієнти отримали необхідну допомогу. Нещодавно в обласній лікарні Закарпаття зламалася киснева установка, тому персоналу доводиться ще важче.

Ще однією причиною погіршення ситуації Степан назвав недотримання карантинних обмежень. На його думку, не допоміг навіть локдаун.

Згідно з офіційною статистикою Міністерства охорони здоров'я, за 24 лютого по всій Україні 2770 осіб госпіталізовано, 135 — померли, 3889 — одужали. Найбільше нових випадків зафіксували в Києві (652), Івано-Франківській (711), Житомирській (711), Закарпатській (654) та Вінницькій (639) областях. При цьому в столиці спостерігається найвищий рівень госпіталізації (48,7%).