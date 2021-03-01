Радник МОЗ розповіла про нові особливості перебігу COVID-19 в Україні

Останнім часом стан третини пацієнтів різко погіршується замість очікуваного поліпшення.

Смертність в Україні може значно збільшитися через раптові перепади клінічного перебігу COVID-19. Провідний позаштатний інфекціоніст Міністерства охорони здоров'я Ольга Голубовська розповіла про нові особливості хвороби на своїй сторінці у "Фейсбук".

За словами лікаря, наразі значно збільшилася частка молодих людей від 30 років, які хворіють у важкій формі. Усе частіше медики зауважують погіршення здоров'я в гострому періоді, коли лікувати пацієнта стає набагато складніше. Крім того, знизилася інформативність ряду лабораторних показників і спостерігається опірність вірусу до звичайних методів лікування.

"Про традиційне наше очікування поліпшення стану з 14-16 дня хвороби можна забути, приблизно в третини госпіталізованих хворих саме з цього часу або трохи раніше настає погіршення, іноді дуже серйозне", — заявила головний інфекціоніст.

Радник МОЗ вважає, що такі різкі зміни не можна пояснити звичайними процесами адаптації організмів. Ймовірно, українці зіткнулися з новим штамом збудника, який поки не вдається точно визначити.

"Офіційно отримані дані з референс-лабораторій показують, що секвеновані зразки матеріалу від хворих належать до генетичної лінії В, що має китайське «коріння». З огляду на такі особливості, на жаль, треба очікувати збільшення летальності, у тому числі в молодих людей", — зазначила Голубовська.

Вона порадила лікарям критично оцінювати результати лабораторних досліджень, а при лікуванні орієнтуватися на клінічні показники.

Раніше інфекціоніст припустив, що мутація коронавірусу стала причиною значного підвищення захворюваності і смертності в Закарпатській області. Він припустив, що новий штам прийшов в Україну з Європи. Тому стан багатьох пацієнтів різко погіршується, і "люди згорають за кілька днів".

Писали також, як головний санлікар України Віктор Ляшко під час брифінгу заявив, що в країні поки не виявили штамів коронавірусу з Великобританії, Бразилії чи ПАР. Незабаром Міністерство охорони здоров'я має отримати результати дослідження зразків, які зібрали в Івано-Франківській області.