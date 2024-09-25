Від гірчиці в шкарпетках до вітаміну С: які методи народної медицини не врятують від застуди

Під час хвороби люди використовують народні методи, які не завжди ефективні та можуть створити додаткові проблеми, повідомили в МОЗ. Українців закликали користуватися сучасними засобами.

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Із похолоданням люди починають частіше хворіти і дехто від грипу чи застуди використовує народні методи лікування. Їхню ефективність прокоментували в Міністерстві охорони здоров'я.

Деякі популярні засоби народної медицини можуть не тільки не допомогти тим, хто хворіє, а й бути дуже шкідливими. У відомстві розібрали кілька з них.

Часникова терапія. У МОЗ стверджують, що на поточний момент немає жодних доказів, що часник має противірусні властивості і допомагає вилікувати грип або зовсім запобігти захворюванню.

Крім того, надмірне вживання часнику може спричинити розлади шлунково-кишкового тракту, а інтенсивна часникова ароматерапія і зовсім може викликати кашель або спазм бронхів.

Вітамін С. Вчені проводили величезну кількість досліджень і жодне з них не показало, що він ефективний проти грипу. А ось якщо вживати занадто багато вітаміну С, тоді це спричинить розвиток алергічних реакцій і каменеутворення в нирках.

Гірчиця в шкарпетках і гірчичники. Ще один метод, який користується популярністю в народі, однак, фахівці не рекомендують так робити. Річ у тім, що тепловий вплив гірчичників і гірчичного порошку може лише підвищити температуру тіла.

"Крім того, такі процедури можуть призвести до опіків на шкірі та подразнення дихальних шляхів, алергічних реакцій і бронхоспазму", — йдеться в повідомленні.

Дихати парою над картоплею. Ця процедура може не допомогти, а нашкодити, адже здатна спричинити опіки дихальних шляхів, слизової оболонки та рота. Особливо не рекомендується в такий спосіб лікувати від застуди та грипу дітей.

Полоскання розчином солі, соди та йоду. Сіль і сода дійсно є антисептичними речовинами, але досить слабкими. Міцний сольовий розчин, особливо з йодом, шкодить слизовій людини.

"Для лікування застуди та грипу обирайте сучасні та безпечні лікарські засоби! Але спочатку проконсультуйтеся зі своїм лікарем", — підсумували в МОЗ.

Нагадаємо, 15 вересня повідомлялося, що вчені попередили світові організації про нову глобальну загрозу. Стійкість бактерій до антибіотиків уже не один рік нависає над світом як серйозна загроза. Однак приділяючи їй усю увагу, ми може пропустити появу не менш небезпечних загроз для людства, вважають учені.