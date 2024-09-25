От горчицы в носках до витамина С: какие методы народной медицины не спасут от простуды

Во время болезни люди используют народные методы, которые не всегда эффективны и могут создать дополнительные проблемы, сообщили в Минздраве. Украинцев призвали пользоваться современными средствами.

Related video

С похолоданием люди начинают чаще болеть и некоторые от гриппа или простуды используют народные методы лечения. Их эффективность прокомментировали в Министерстве здравоохранения.

Некоторые популярные средства народной медицины могут не только не помочь тем, кто болеет, но и быть очень вредными. В ведомстве разобрали несколько из них.

Чесночная терапия. В Минздраве утверждают, что на текущий момент нет никаких доказательств, что чеснок обладает противовирусными свойствами и помогает вылечить грипп или вовсе предотвратить заболевание.

Кроме того, чрезмерное употребление чеснока может вызвать расстройства желудочно-кишечного тракта, а интенсивная чесночная ароматерапия и вовсе может вызвать кашель или спазм бронхов.

Витамин С. Ученые проводили огромное количество исследований и ни одно из них не показало, что он эффективен против гриппа. А вот если употреблять слишком много витамина С, тогда это вызовет развитие аллергических реакций и камнеобразование в почках.

Горчица в носках и горчичники. Еще один метод, который пользуется популярностью в народе, однако, специалисты не рекомендуют так делать. Дело в том, что тепловое воздействие горчичников и горчичного порошка может лишь повысить температуру тела.

"Кроме того, такие процедуры чреваты ожогами на коже и раздражением дыхательных путей, аллергическими реакциями и бронхоспазмом", — говорится в сообщении.

Дышать паром над картошкой. Эта процедура может не помочь, а навредить, ведь способна вызвать ожоги дыхательных путей, слизистой оболочки и рта. В особенности не рекомендуется в такой способ лечить от простуды и гриппа детей.

Полоскание раствором соли, соды и йода. Соль и сода действительно являются антисептическими веществами, но довольно слабыми. Крепкий солевой раствор, в особенности с йодом, вредит слизистой человека.

"Для лечения простуды и гриппа выбирайте современные и безопасные лекарственные средства! Но сначала проконсультируйтесь со своим врачом", — подытожили в Минздраве.

Напомним, 15 сентября сообщалось, что ученые предупредили мировые организации о новой глобальной угрозе. Устойчивость бактерий к антибиотикам уже не один год нависает над миром в качестве серьезной угрозы. Однако уделяя ей все внимание, мы может пропустить появление не менее опасных угроз для человечества, считают ученые.