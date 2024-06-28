На Україну чекає глобальний дефіцит лікарів до 2030 року, — Ляшко

За словами глави МОЗ, уже на 2023 рік потрібне держзамовлення для навчання в медичних вишах лікарів, яких випустять у 2030, 2031 і 2032 роках.

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У МОЗ попередили, що до 2030 року в Україні очікується суттєвий дефіцит медичних працівників різних спеціальностей. Про це в коментарі "Комерсант Український" розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

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За його словами, стратегія Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) допускає глобальний дефіцит кадрів у сфері медичних послуг до 2030 року. Такий ризик поширюється на більшість країн світу, і особливо ті, де відбуваються збройні конфлікти.

"Лікарів готують не рік чи два. Ми говоримо про шість років дипломної підготовки, інтернатуру та професійний розвиток під час усього професійного життя", — пояснив Ляшко.

За його словами, вже на наступний рік необхідне державне замовлення для навчання в медичних вишах такої кількості лікарів, яку випустять у 2030, 2031 і 2032 роках для поповнення можливого дефіциту кадрів.

Він також додав, що МОЗ веде тісну співпрацю з Мінсоцполітики щодо демографічної стратегії, щоб скласти уявлення про чисельність населення на території України. Важливо зробити висновок про те, чи будуть це люди похилого віку або молоде покоління.

Міністр уточнив, що зараз складно сказати, в яких областях України найбільше не вистачає лікарів через воєнний стан.

"Ми не можемо порівнювати наявність медичних працівників за 30 км від лінії фронту, і, наприклад, у Закарпатській області, — пояснив Ляшко. — Зовсім інші специфіки. І тому, ми не можемо говорити про те, що десь не вистачає по регіонах".

Нагадаємо, що учасникам бойових дій держава гарантує певні пільги щодо медицини, комунальних платежів і навчання.

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