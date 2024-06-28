Украину ждет глобальный дефицит врачей к 2030 году, — Ляшко

По словам главы Минздрава, уже на 2023 год нужен госзаказ для обучения в медицинских вузах врачей, которых выпустят в 2030, 2031 и 2032 годах.

Related video

В Минздраве предупредили, что к 2030 году в Украине ожидается существенный дефицит медицинских работников разных специальностей. Об этом в комментарии "Комерсант Український" рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Важно

В Украине вдвое выросло количество установленных диагнозов ПТСР, — Минздрав

По его словам, стратегия Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) допускает глобальный дефицит кадров в сфере медицинских услуг до 2030 года. Такой риск распространяется на большинство стран мира, и в особенности те, где происходят вооруженные конфликты.

"Врачей готовят не год или два. Мы говорим о шести годах дипломной подготовки, интернатуре и профессиональном развитии во время всей профессиональной жизни", — объяснил Ляшко.

По его словам, уже на следующий год необходим государственный заказ для обучения в медицинских вузах такого количества врачей, которое выпустят в 2030, 2031 и 2032 годах для восполнения возможного дефицита кадров.

Он также добавил, что Минздрав ведет тесное сотрудничество с Минсоцполитики по части демографической стратегии, чтобы составить представление о численности населения на территории Украины. Важно сделать вывод о том, будут ли это люди пожилого возраста или молодое поколение.

Министр уточнил, что сейчас сложно сказать, в каких областях Украины больше всего не хватает врачей из-за военного положения.

"Мы не можем сравнивать наличие медицинских работников в 30 км от линии фронта, и, например, в Закарпатской области, — объяснил Ляшко. — Совсем другие специфики. И поэтому, мы не можем говорить о том, что где-то не хватает по регионам".

Напомним, что участникам боевых действий государство гарантирует определенные льготы по части медицины, коммунальных платежей и обучения.

Также сообщалось о том, как украинское здравоохранение преодолевает ужасы войны, несмотря на обстрелы больниц.