Отечественное законодательство предусматривает льготы для ветеранов и членов их семей: от сферы медицинского обслуживания до бесплатного проезда городским транспортом. Фокус узнал детали относительно льгот для участников боевых действий.

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В конце 2023 года украинское правительство упростило для ветеранов войны и членов их семей процедуру назначения льгот, в частности, на оплату жилищно-коммунальных услуг. Об этом говорится в официальном сообщении Минсоцполитики. Фокус узнал, что не только скидки на коммуналку для ветеранов действуют в Украине и получил у эксперта полный перечень льгот для участников боевых действий.

Какие социально-правовые гарантии и льготы предусмотрены для ветеранов

Как рассказал Фокусу адвокат, управляющий партнер АО "EvrikaLaw" Андрей Шабельников, согласно статье 12 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" участники боевых действий и лица, приравненные к ним имеют следующие льготы.

Медицинское обслуживание

Прежде всего ветеран имеет право на ежегодное медицинское обследование и диспансеризацию с привлечением необходимых специалистов. К тому же ветерану предоставляется право на первоочередное обслуживание в лечебно-профилактических учреждениях, аптеках и первоочередную госпитализацию.

Также к льготам в сфере медицины входят:

бесплатное получение лекарств, лекарственных средств, иммунобиологических препаратов и изделий медицинского назначения по рецептам врачей;

первоочередное бесплатное зубопротезирование (за исключением протезирования из драгоценных металлов);

бесплатное обеспечение санаторно-курортным лечением или получение компенсации стоимости самостоятельного санаторно-курортного лечения. Порядок предоставления путевок, размер и порядок выплаты компенсации стоимости самостоятельного санаторно-курортного лечения определяются Кабинетом Министров Украины;

пользование при выходе на пенсию (независимо от времени выхода на пенсию) или изменении места работы поликлиниками и госпиталями, к которым они были прикреплены по предыдущему месту работы.

Ветераны имеют право на 75% скидку за пользование коммунальными услугами Фото: Joe Raedle / Getty Images

Льготы на жилье и коммунальные услуги

Кроме 75% скидки платы за пользование жильем (квартирная плата) в пределах норм, предусмотренных действующим законодательством (21 кв. метр общей площади жилья на каждое лицо, постоянно проживающее в жилом помещении (доме) и имеющее право на скидку платы, и дополнительно 10,5 кв. метра на семью), ветеран имеет право и на 75% скидку на пользование коммунальными услугами (газом, электроэнергией и другими услугами) и сжиженным баллонным газом для бытовых нужд в пределах средних норм потребления.

Кроме этого ветераны имеют право на первоочередное обеспечение жилой площадью лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и первоочередной отвод земельных участков для индивидуального жилищного строительства, садоводства и огородничества, первоочередной ремонт жилых домов и квартир этих лиц и обеспечение их топливом.

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"Участники боевых действий, получившие ранения, контузию или увечье во время участия в боевых действиях или при исполнении обязанностей военной службы, обеспечиваются жилой площадью, в частности, за счет жилой площади, передаваемой министерствами, другими центральными органами исполнительной власти, предприятиями, учреждениями и организациями в распоряжение местных советов и государственных администраций, — в течение двух лет со дня постановки на квартирный учет", — отмечает адвокат Андрей Шабельников.

Также государство предоставляет ветеранам право на:

получение займа на строительство, реконструкцию или капитальный ремонт жилых домов и подворных построек, присоединение их к инженерным сетям, коммуникациям, а также займа на строительство или приобретение дачных домов и благоустройство садовых участков с погашением его в течение 10 лет, начиная с пятого года после окончания строительства.

"Указанные займы предоставляются в порядке, который определяется Кабинетом Министров Украины", — говорит эксперт.

первоочередное право на вступление в жилищно-строительные (жилищные) кооперативы, кооперативы по строительству и эксплуатации коллективных гаражей, стоянок для транспортных средств и их техническое обслуживание, в садоводческие товарищества, на приобретение материалов для индивидуального строительства и садовых домов.

Ветеран в Украине имеет право на 75% скидку стоимости топлива, в частности, жидкого Фото: AP

Льготы на проезд и топливо

Юрист также отмечает, что ветеран в Украине имеет право на 75% скидку стоимости топлива, в частности, жидкого, в пределах норм, установленных для продажи населению, для лиц, проживающих в домах, не имеющих центрального отопления.

В перечень льгот, согласно закону, Андрей Шабельников добавил и бесплатный проезд всеми видами городского пассажирского транспорта, автомобильным транспортом общего пользования в сельской местности, а также железнодорожным и водным транспортом пригородного сообщения и автобусами пригородных и междугородных маршрутов, в том числе внутрирайонных, внутри- и межобластных независимо от расстояния и места проживания при наличии удостоверения установленного образца, а в случае введения автоматизированной системы учета оплаты проезда — также электронного.

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"Не забудьте о бесплатном проезде один раз в два года (туда и обратно) железнодорожным, водным, воздушным или междугородним автомобильным транспортом, независимо от наличия железнодорожного сообщения, или проезд один раз в год (туда и обратно) указанными видами транспорта с 50% скидкой", — добавил адвокат.

Право на работу, отпуск и пособие по временной нетрудоспособности

По закону, украинские ветераны должны рассчитывать на выплату пособия по временной нетрудоспособности в размере 100% средней заработной платы независимо от стажа работы.

Также возможно:

использование очередного ежегодного отпуска в удобное для них время, а также получение дополнительного отпуска с сохранением заработной платы сроком 14 календарных дней в год;

в удобное для них время, а также получение дополнительного отпуска с сохранением заработной платы сроком 14 календарных дней в год; преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или штата работников в связи с изменениями в организации производства и труда и на трудоустройство в случае ликвидации предприятия, учреждения, организации.

Ветераны имеют право на полную или частичную оплату обучения за счет средств государственного и местных бюджетов Фото: УНИАН

Остальные льготы и внеочередные услуги

Важно, что для ветеранов доступно внеочередное пользование всеми услугами связи и внеочередное установление на льготных условиях квартирных телефонов (оплата в размере 20 процентов от тарифов стоимости основных и 50% — дополнительных работ). Абонементная плата за пользование телефоном устанавливается в размере 50% от утвержденных тарифов. Также законодательство предоставляет ветеранам право на первоочередное обслуживание предприятиями, учреждениями и организациями службы быта, общественного питания, жилищно-коммунального хозяйства, междугородного транспорта, а еще — на внеочередное обслуживание заведениями и учреждениями, предоставляющими социальные услуги по уходу.

Ветеран имеет право на 75% скидку стоимости топлива, в частности, жидкого, в пределах норм, установленных для продажи населению

В пределах предусмотренных законом льгот и предоставления участникам участникам боевых действий на территории других государств преимущественного права на поступление в учреждения высшего, профессионального предвысшего образования, право на внеконкурсное поступление в учреждения профессионального (профессионально-технического) образования и на курсы для получения соответствующих профессий.

По данным Министерства по делам ветеранов, государственная целевая поддержка для получения профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования предоставляется в виде:

полной или частичной оплаты обучения за счет средств государственного и местных бюджетов;

льготных долгосрочных кредитов для получения образования;

социальной стипендии;

бесплатного обеспечения учебниками;

бесплатного доступа к сети Интернет, систем баз данных в учебных заведениях;

бесплатного проживания в общежитии;

других мероприятий, утвержденных Кабинетом Министров Украины.

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