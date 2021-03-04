Коронавирус в Украине: Шмыгаль подтвердил выписку пациентов с кислородной недостаточностью

По словам премьера, врачи таким образом стараются отдавать койки тем пациентам, для которых они жизненно необходимы.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал Фокусу, что пациентов с COVID-19 действительно выписывают из больниц с кислородной недостаточностью. Глава правительства отметил, что происходит это лишь в тех случаях, когда необходимо освободить места для тяжелых пациентов.

Комментируя заявления волонтеров о том, что кислородных концентраторов катастрофически не хватает, из-за чего больных выписывают из больниц, он заявил, что подачей кислорода обеспечены около 90% койко-мест по всей стране.

"Но вирус распространяется не всегда равномерно. Если мы говорим, что в Украине занята треть мест с кислородом, то в Ивано-Франковской области, в "красной зоне" — все. В таком случае врачи в первую очередь предоставляют места тем, у кого жизнь зависит от подачи кислорода. Если же угрозы жизни нет, но остаются симптомы, то выписывают, чтобы освободить места для тяжёлых пациентов", – отметил премьер.

По словам Шмыгаля, врач, выписывая пациента, знает, что несет ответственность за каждого пациента.

"Если же для облегчения ситуации или реабилитации в домашних условиях необходим кислород и в этом помогают волонтёры, низко кланяюсь. Но это не значит, что медики не сделали всё, чтобы спасти человека", – рассказал Шмыгаль.

Напомним, в ноябре 2020 в Киевской области умер отец, отдав свой кислород больному COVID-19 сыну. Тогда волонтер Дана Яровая заявила, что в больнице кислородные концентраторы дают только на 15 минут дают, потому что их не хватает.

Как сообщалось ранее, за 3 марта число занятых койко-мест для пациентов с коронавирусом увеличилось на 520. По последним данным, заняты 25 828 койко-мест для больных коронавирусом из имеющихся 69 705 (37,05%).

В Минздраве также сообщили, что смертность в Украине может значительно увеличиться из-за внезапных изменений клинического течения COVID-19.