Коронавірус в Україні: Шмигаль підтвердив виписку пацієнтів з кисневою недостатністю

За словами прем'єра, лікарі таким чином намагаються віддавати ліжка тим пацієнтам, для яких вони життєво необхідні.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів Фокусу, що пацієнтів з COVID-19 дійсно виписують з лікарень з кисневою недостатністю. Голова уряду зазначив, що відбувається це лише в тих випадках, коли необхідно звільнити місця для важких пацієнтів.

Коментуючи заяви волонтерів про те, що кисневих концентраторів катастрофічно не вистачає, через що хворих виписують з лікарень, він заявив, що подачею кисню забезпечені близько 90% ліжко-місць по всій країні.

"Але вірус поширюється не завжди рівномірно. Якщо ми говоримо, що в Україні зайнята третина місць з киснем, то в Івано-Франківській області, в "червоній зоні" — усі. У такому випадку лікарі в першу чергу надають місця тим, у кого життя залежить від подачі кисню. Якщо ж загрози життю немає, але залишаються симптоми, то виписують, щоб звільнити місця для важких пацієнтів", — зазначив прем'єр.

За словами Шмигаля, лікар, виписуючи пацієнта, знає, що несе відповідальність за кожного.

"Якщо ж для полегшення ситуації або реабілітації в домашніх умовах необхідний кисень і в цьому допомагають волонтери, низько вклоняюся. Але це не означає, що медики не зробили все, щоб врятувати людину", — розповів Шмигаль.

Нагадаємо, що в листопаді 2020 на Київщині помер батько, віддавши свій кисень хворому на COVID-19 синові. Тоді волонтер Дана Ярова заявила, що в лікарні кисневі концентратори дають тільки на 15 хвилин, тому що їх не вистачає.

Як повідомлялося раніше, за 3 березня кількість зайнятих ліжкомісць для пацієнтів з коронавірусом збільшилася на 520. За останніми даними, зайнято 25 828 ліжкомісць для хворих на коронавірус з наявних 69 705 (37,05%).

У МОЗ також повідомили, що смертність в Україні може значно збільшитися через раптові перепади клінічного перебігу COVID-19.