В Украине подтвердили два первых случая "британского" штамма коронавируса

Медики уверяют, что вакцина защитит привитых украинцев даже от мутировавшего вируса.

В Украине обнаружили первые два случая заражения "британским" штаммом коронавируса. Об этом сотрудники Института эпидемиологии и инфекционных болезней сообщили журналистам программы "Сегодня".

Так называемую "британскую" мутацию вируса подтвердили у двух пациентов из Ивано-Франковска. Сейчас они находятся под наблюдением медиков. Врачи уверяют, что вакцина против COVID-19 может защитить украинцев от этой разновидности, но о других штаммах такого нельзя сказать наверняка.

"Люди, которые будут привиты, они не заболеют "британским". А если они заболеют южно-африканским, кто-то из них, то болезнь пройдет легко. И никто из них не умрет", – сообщила вирусолог Алла Мироненко.

Выявление нового штамма на своей странице в соцсети "Фейсбук" подтвердила ведущий внештатный инфекционист Минздрава Ольга Голубовская. По ее словам, компания "Фармак" секвенировала геном для клинических исследований украинского противовирусного препарата и получила интересные результаты, которые передала Институту эпидемиологии и инфекционных болезней.

"Секвенированные образцы материала от двух больных (Ивано-Франковск) выявили мутацию в S-белке в положении 501 — N501Y. Эта мутация обнаруживается у «британского», «бразильского» и «южно-африканского» штаммов. Есть мнение, что она способствует усилению заразности", — написала медик в своем посте.

Фото: Фейсбук Ольги Голубовской

Пока нет данных, что мутация увеличивает смертность, однако в Украине наблюдается новая волна заболеваемости с большим количеством тяжелых больных. Как отметила Голубовская, отделения интенсивной терапии переполнены пациентами, а врачей ждет новое испытание.

"Боюсь, этот период для нас будет самым тяжёлым со времени появления первых больных", — предположила инфекционист.

Ранее глава Минздрава Максим Степанов рассказал, что украинские вирусологи пока не могут самостоятельно секвенировать геномы коронавируса. Лаборатории с соответствующим оборудованием только создаются, поэтому материалы приходится отправлять в зарубежные центры. Так Минздрав передал 200 образцов в клинику "Шарите" в Берлине, а еще 350 образцов вскоре направит в Лондон. Кроме того, медики собрали материалы в Ивано-Франковской области, где сейчас очень много заболевших, их собираются исследовать в отечественном Институте микробиологии.