В Україні підтвердили два перші випадки "британського" штаму коронавірусу

Медики запевняють, що вакцина захистить вакцинованих українців навіть від мутованого вірусу.

В Україні виявили перші два випадки зараження "британським" штамом коронавірусу. Про це співробітники Інституту епідеміології та інфекційних хвороб повідомили журналістам програми "Сьогодні".

Так звану "британську" мутацію вірусу підтвердили у двох пацієнтів з Івано-Франківська. Зараз вони перебувають під наглядом медиків. Лікарі запевняють, що вакцина проти COVID-19 може захистити українців від цього різновиду, але про інші штами такого не можна сказати напевно.

"Люди, які будуть вакциновані, не захворіють"британським". А якщо вони захворіють південно-африканським, то хвороба пройде легко. І ніхто з них не помре", — повідомила вірусолог Алла Мироненко.

Виявлення нового штаму на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" підтвердила провідний позаштатний інфекціоніст МОЗ Ольга Голубовська. За її словами, компанія "Фармак" секвенувала геном для клінічних досліджень українського противірусного препарату і отримала цікаві результати, які передала Інституту епідеміології та інфекційних хвороб.

"Секвеновані зразки матеріалу від двох хворих (Івано-Франківськ) виявили мутацію в S-білку в положенні 501 — N501Y. Ця мутація виявляється в «британському», «бразильському» і «південно-африканському» штамах. Є думка, що вона сприяє посиленню заразності", — написала медик у своєму пості.

Фото: Фейсбук Ольги Голубовської

Поки немає даних, що мутація збільшує смертність, однак в Україні спостерігається нова хвиля захворюваності з великою кількістю важких хворих. Як зазначила Голубовська, відділення інтенсивної терапії переповнені пацієнтами, а на лікарів чекає нове випробування.

"Боюся, цей період для нас буде найважчим з часу появи перших хворих", — припустила інфекціоніст.

Раніше голова МОЗ Максим Степанов розповів, що українські вірусологи поки не можуть самостійно секвенувати геноми коронавірусу. Лабораторії з відповідним обладнанням тільки створюються, тому матеріали доводиться відправляти в закордонні центри. Так, МОЗ передав 200 зразків у клініку "Шаріте" в Берліні, а ще 350 зразків незабаром відправить до Лондона. Крім того, медики зібрали матеріали в Івано-Франківській області, де зараз дуже багато хворих, їх збираються досліджувати у вітчизняному Інституті мікробіології.