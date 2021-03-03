Степанов назвал, какие штаммы коронавируса циркулируют в Украине

Украинские ученые пока не могут быстро выявлять новые геномы, однако иностранные коллеги активно помогают в этом деле.

Министерство здравоохранения получило от зарубежных лабораторий результаты исследования о том, какие штаммы коронавируса распространены в Украине. Подробности министр Максим Степанов рассказал в эфире телеканала "Украина 24".

Пока в Украине выявили только европейские разновидности возбудителя COVID-19, британских и южноафриканских мутаций пока нет. Как объяснил глава Минздрава, у нас пока нет лабораторий для секвенирования генома, их только начали создавать, поэтому образцы отправляют в мировые лаборатории.

"В клинику "Шарите" в Берлине мы отправили 200 образцов. По 48 нам уже пришел ответ, что у нас циркулирует сугубо европейский итальянский, испанский штамм, но мутировавшего британского и из ЮАР у нас нет", — отметил Максим Степанов.

По его словам, Минздрав вскоре отправит в Лондон еще 350 образцов. Кроме того, медики собрали материалы в Ивано-Франковской областью, где сейчас тяжелая ситуация с заболеваемостью. Их будут изучать в Институте микробиологии, процесс займет много времени, ведь необходимо специальное оборудование.

Ранее главный эпидемиолог Львовской области Наталья Иванченко-Тимко рассказала, что по данным из Центра общественного здоровья, в регионе циркулируют два штамма коронавируса.

"Один называется В1, а второй В11. То есть, "южноафриканского", и "британского" пока на территории Львовщины нет", — сказала она.

Писали также о том, что с 26 февраля Ивано-Франковская область попала в "красную" карантинную зону и начала жить под строгими ограничениями. В частности, власти приостановили все пассажирские перевозки, включая автобусные маршруты и поездки на автомобилях.

Как стало известно, в Италии впервые изолировали носителя "нигерийского" штамма COVID-19 в городе Брешия. Ранее в Неаполе ученые выявили новый штамм, а теперь итальянцы получили возможность исследовать его, проверить на агрессивность и устойчивость к антителам.

«Впервые в Италии мы выделили вирус, несущий эти мутации, которые вызывают озабоченность, поскольку они могут придавать устойчивость к имеющимся сегодня вакцинам против Covid», — заявил президент Итальянского общества вирусологии Арнальдо Карузо.