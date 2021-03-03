В Италии впервые изолировали "нигерийский" штамм COVID-19: чем обеспокоены медики

Неизученная мутация коронавируса из Африки вызывает куда больше опасений, чем уже широко распространенная "британская".

В Италии обнаружили и изолировали человека с "нигеррийским" штаммом вируса COVID-19, который встревожил местных медиков. О новой мутации рассказал президент Итальянского общества вирусологии и руководитель микробиологической лаборатории Арнальдо Карузо, передает портал Il Giorno.

Медики восстановили цепочку контактов пациента африканского происхождения и поместили его в изоляцию. Разновидность коронавируса, которая предположительно возникла в Нигерии, итальянцы впервые выявили в ломбардийском городе Брешия во время исследования биологических образцов пациентов, ранее такую же мутацию (B1.525) секвенировали в Неаполе.

По строению белка ученые предполагают, что он может быть невосприимчив к вакцинам. Исследования на образцах, полученных от носителя, помогут лучше изучить агрессивность "нигеррийского" штамма и его устойчивость к антителам.

«Впервые в Италии мы выделили вирус, несущий эти мутации, которые вызывают озабоченность, поскольку они могут придавать устойчивость к имеющимся сегодня вакцинам против Covid», — цитирует Арнальдо Карузо ANSA.

Итальянский вирусолог также рассказал об успехах в исследовании "британского" варианта коронавируса. По словам Карузо, после применения вакцины антитела людей подавляют этот штамм даже лучше, чем китайский. При этом "британская" мутация становится доминирующей — в Брешии его выявляют в 80% новых случаев заражения.

Ранее главный эпидемиолог Львовской области Наталья Иванченко-Тимко сообщила, что во Львовской области циркулирует два генотипа коронавируса, но это не "британский" или "южноафриканский" штамм. Центр общественного здоровья предоставил информацию о двух разновидностях вируса, которые называют В1 и В11.

Наталья Иванченко-Тимко также обратила внимание, что в регионе значительно растет количество случаев повторного заболевания COVID-19, когда люди снова попадают в стационар после выздоровления. По ее словам, схожая ситуация наблюдается и в других областях Украины.